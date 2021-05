Coronavirus in Campania, i dati dell’11 maggio: 1.127 nuovi positivi e 1.953 guariti

Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 11 maggio dell’unità di Crisi regionale riporta 1.127 positivi su 18.229 tamponi effettuati.

- Advertisement -

Sono 1.127 i casi positivi al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore su 18.229 tamponi molecolari esaminati. Resta, dunque, stabile la curva dei contagi: ieri l’indice di positività era pari al 6,78%, oggi è del 6.18%. Trenta i decessi, secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, e 1.953 le persone guarite.

In merito alla situazione negli ospedali, i posti occupati in terapia intensiva sono 116 (ieri erano 111); calano invece in degenza dove oggi sono 1307 mentre ieri erano 1353.