Ciro Giorgio e il suo Pulcinella tra il Carnevale di Loano e Novara

Il Pulcinella di Ciro Giorgio sarà presente a Novara all’edizione 2024 del Carnevale di Loano.

Nuova avventura per il Pulcinella di Ciro Giorgio atteso, tra gli altri ospiti, dal 28 gennaio, per l’edizione 2024 del Carnevale di Loano. Un’ennesima esperienza per la celebre maschera rappresentata dal popolare attore napoletano, ancora presente al “CarnevaLöa”, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Durante gli ultimi anni il carnevale di Loano è arrivato ad essere riconosciuto dalla Regione come il “più grande carnevale della Liguria” come numero di carri, e da qualche anno annovera anche una maschera della commedia dell’arte italiana, Capitan Fracassa, che insieme a Puè Pepin, Re del Carnevale loanese fin dal 1950 e U Beciancin, personaggio goliardico dei primi del ‘900, maschera ufficiale, costituiscono un trio carnascialesco conosciuto in tutta Italia.

Con l’arrivo di Pulcinella, la famosa manifestazione, quindi, si arricchisce ancora di più nel segno della grande tradizione napoletana. Appena il tempo di prendere parte ai festeggiamenti liguri ed ecco che Ciro Giorgio partirà per Novara dove dall’11 febbraio farà parte della compagine legata alla storicizzata Festa di Carnevale sostenuta dagli organizzatori Renato Sardo ( il famoso “Re Biscottino”) e da Giusy Sardo ( la popolare “Regina Cüneta”). Sarà in questo luogo che il Pulcinella di Giorgio sfilerà per le strade portando allegria e messaggi di pace .

“Sono felice – ha detto l’artista Ciro Giorgio- di rappresentare la maschera di Pulcinella anche a Novara. Sarà bello, rivivere anche in Piemonte le emozioni del Carnevale e delle sue antiche tradizioni”.