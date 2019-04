Google omaggia con un doodle Avengers Endgame

Google lancia un doodle per omaggiare il film Avengers Endgame, il capolavoro dei fratelli Russo.

di Piero Lombardi – In concomitanza dell’uscita nelle sale americane di Avengers: Endgame, l’ultimo film della terza fase del Marvel Cinematic Universe, Google lancia un doodle per omaggiare il capolavoro dei fratelli Russo.

Il colosso americano ha inserito un Easter Egg dedicato al cattivo del film interpretato da Josh Brolin e già amato da tutti i fan della Marvel: Thanos.

Scrivendo infatti il nome dell’antagonista principale della serie comparirà sullo schermo l’immagine di Thanos e il Guanto dell’Infinito.

Gli utenti che cliccheranno sul Guanto daranno vita al celebre schiocco delle dita, che in Avengers: Infinity War ha dimezzato la popolazione dell’universo.

Così come nel film il Guanto attiverà il potere delle gemme, eliminando metà dei risultati di ricerca, proprio come per i supereroi scomparsi nel primo film.

Voi però potrete ancora salvare l’universo di Google, cliccando nuovamente sul Guanto infatti tutto tornerà alla normalità.