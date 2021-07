Cilento e Costiera amalfitana: dal 2 agosto ripartono i collegamenti con le Vie del Mare

Vie del Mare di Cilento e Costiera amalfitana: da lunedì 2 agosto torna in funzione la linea Salerno – Costa d’Amalfi che collegherà il capoluogo con Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano.

A partire da lunedì 2 agosto riprendono i collegamenti marittimi delle Vie del Mare del Cilento e della Costiera amalfitana.

Come riporta “Fanpage”, sarà in funzione la linea Salerno – Costa d’Amalfi, che collegherà il capoluogo con Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano.

“Un risultato positivo – commentano il Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone ed il consigliere sul TPL del Presidente De Luca, Nino Simeone – che darà risposta a quanti chiedono il potenziamento dei trasporti per raggiungere le bellezze della Campania”.

C’è ancora da attendere invece per il “Metrò del Mare” di Napoli: “Per quanto riguarda gli altri collegamenti previsti, da e per Napoli, verso le principali località Cilentane, flegree e vesuviane – aggiungono Cascone e Simeone – siamo in attesa di conoscere gli sviluppi della manifestazione d’interesse pubblica, indetta dalla Regione Campania, per l’individuazione di operatori marittimi in grado di garantire questi collegamenti”.