Chiuso il Parco Archeologico di Ercolano. Eventi in streaming  

Il Parco Archeologico di Ercolano è stato costretto a chiudere. I visitatori continueranno ad essere condotti in nuovi e interessanti viaggi virtuali alla scoperta di contenuti, oggetti, storie dal passato e paesaggi archeologici.

In una recente nota il Parco Archeologico di Ercolano, come da DPCM del 04.11.2020 che, per contenere la diffusione del COVID-19, è costretto a restare chiuso da oggi 6 novembre fino al 03.12.2020, salvo nuove successive disposizioni. Tuttavia, i visitatori continueranno ad essere condotti in nuovi e interessanti viaggi virtuali in streaming (sulla pagina facebook) alla scoperta di contenuti, oggetti, storie dal passato e paesaggi archeologici.

Tutte le maestranze continueranno, come hanno sempre fatto, a lavorare per la conservazione di questo importantissimo sito UNESCO, affinché si possa rendere il Parco di Ercolano ancora più vivo, interessante ed accogliente.

E’ nell’intenzione di tutti di rivederci al più presto per scoprire insieme nuove storie e di ritrovare di nuovo in presenza una parte delle nostre millenarie radici culturali. Con un accorata nota per la stampa, i responsabili del Parco di Ercolano rivolgono un sentito e commosso grazie a tutti gli nostri utenti che hanno permesso un’accelerazione esponenziale delle pagine social del Parco di Ercolano nel 2020, che pur nella dolorosa circostanza della chiusura al pubblico imposta dall’emergenza sanitaria, hanno offerto un arricchimento della visita con tanti contenuti ad hoc pensati non più solo per informare ma soprattutto per accompagnare il momento storico e creare senso di aggregazione, vicinanza e identità.

In primis l’opera preziosa del direttore Sirano, che con grande competenza e senso di responsabilità, ha portato questo importante sito archeologico a vette altissime di prestigio internazionale, coadiuvato da eccellenti collaboratori come la dott.ssa Siano, infaticabile, responsabile e competente archeologa, che con la sua preziosa presenza presso per il Parco, ha reso possibile la crescita ininterrotta dello stesso, nonostante il difficile momento drammatico che tutti noi stiamo vivendo ancora.

Un lavoro egregio, svolto con coscienza e senza mai lasciare nulla al caso; questi gli ingredienti per l’enorme successo di pubblico che tale sito ha registrato in questi ultimi difficili mesi di grande difficoltà e lodevole impegno. Pertanto siamo tutti fiduciosi di un presto ritorno alla normalità per ritrovare e riscoprire, sul territorio, uno dei siti più belli e prestigiosi al mondo.

Per continuare a seguire le iniziative culturali in streaming

Web: ercolano.beniculturali.it

Facebook: https://it-it.facebook.com/parcoarcheologicodiercolano

Instagram: https://www.instagram.com/ercolanoscavi/