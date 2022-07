Centro Commerciale Campania: in inverno l’apertura del negozio Primark

Centro Commerciale Campania: aprirà nell’inverno 2022 il nuovo punto vendita Primark.

Sono partiti i lavori in vista dell’apertura del nuovo negozio Primark al Centro Commerciale Campania di Marcianise, il più grande in Italia.

Nelle intenzioni della società c’è quello di aprire il nuovo punto vendita in inverno, dunque entro la fine del 2022, probabilmente prima del periodo natalizio.

Il nuovo negozio Primark (famosissimo brand irlandese specializzato nella vendita di abbigliamento, con già 8 sedi in Italia oltre ai numerosi negozi in tutta Europa e anche negli USA) potrebbe dunque essere una delle mete più ambite per l’acquisto dei regali in vista del Natale 2022.