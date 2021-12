Capodanno in tv: tanta musica su Rai 1 e Canale 5 con Amadeus e Federica Panicucci

Capodanno 2022: tanta musica in tv da Terni (su Rai 1 con “L’Anno che Verrà”) e Bari (su Canale 5 dal teatro Petruzzelli). Ecco gli ospiti dei due “concertoni”.

Dopo il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica (l’ultimo del mandato di Sergio Mattarella), la serata televisiva del 31 dicembre sarà caratterizzata da tanta musica, in particolare su Rai 1 e Canale 5.

Gli appuntamenti con L’anno che Verrà (programma giunto alla 19ma edizione) e Capodanno in musica andranno in onda rispettivamente dal Parco 4 di Acciai Speciali di Terni e dal Teatro Petruzzelli di Bari, con la conduzione di Amadeus e Federica Panicucci.

Per lo spettacolo condotto da Amadeus, sono attesi grandi ospiti, come Massimo Ranieri, Arisa, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Nek e tanti altri artisti. In forse la presenza di Fiorello (che molto probabilmente a febbraio farà tris col suo amico sul Palco dell’Ariston di Sanremo).

Canale 5 rilancia con Federica Panicucci, che accompagnerà i telespettatori nel conto alla rovescia che ci porterà nel 2022. La conduttrice sarà accompagnata da Al Bano.

Tra gli artisti che si esibiranno, spiccano Patty Pravo, Annalisa, Riccardo Fogli, Roby Facchinetti, Michele Zarrillo, Mario Venuti, Rocco Hunt e The Kolors.