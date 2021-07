Candida, 35enne accoltellato al petto durante una lite in strada: è grave

Cronaca di Avellino: un uomo di 35 anni è ricoverato in gravi condizioni al Moscati dopo essere stato accoltellato nel corso di una lite in strada a Candida. Carabinieri alla ricerca dell’autore del ferimento.

Come riporta “Il Mattino”, l’uomo è stato ferito nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 27 luglio, al culmine di una lite scoppiata all’esterno di un bar. Soccorso dal 118, il 35enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso avviando le indagini per rintracciare l’autore del ferimento.