Calciomercato Napoli, ufficiale l’arrivo di Juan Jesus

Calciomercato Napoli: accontentato Spalletti con l’arrivo del jolly difensivo, che può giocare centrale e terzino sinistro.

Juan Jesus e’ un nuovo giocatore del Calcio Napoli. Il jolly difensivo ha firmato un contratto di un anno piu’ opzione. Juan Jesus, classe 1991, e’ cresciuto nelle giovanili dell’Internacional di Porto Alegre dove ha esordito nel calcio professionistico nella stagione 2010-11 vincendo la Coppa Libertadores. L’anno successivo arriva in Italia acquistato dall’Inter. In nerazzurro gioca 5 stagioni collezionando 110 presenze in campionato. Poi il passaggio alla Roma nel 2016 dove incontra come tecnico Luciano Spalletti.

In giallorosso conta oltre 70 presenze fino alla scorsa stagione. In Nazionale, Juan Jesus ha vinto il campionato Mondiale Under 20 con il Brasile nel 2011.

A dare il benvenuto a Juan Jesus anche il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis che su Twitter ha pubblicato una foto del calciatore brasiliano nel momento della firma: “Benvenuto Juan”, ha scritto il numero uno azzurro.