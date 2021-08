Primo colpo per il Calcio Napoli: in arrivo lo svincolato Juan Jesus

Primo acquisto di questo stranissimo mercato per il Calcio Napoli. Contratto per un anno ad un milione per il trentenne difensore brasiliano.

Avevamo pronosticato alla fine del campionato un “mercato” povero per la serie A e per il Calcio Napoli ma pensare che il primo acquisto degli azzurri sarebbe arrivato il 17 agosto e che l’arrivo riguardava uno svincolato oper coprire il quarto ruolo di difensore era davvero troppo.

Fatto sta che,al momento, senza pensare ad uscite dell’ultimo minuto (resta aperta l’ipotesi di Manolas all’Olimpiakos) la difesa, centralmente, è completa con Koulibaly, Rrhamani, Manolas e appunto Juan Jesus.

il trentenne brasiliano non ha brillato sia nelle fila della Roma che in quelle dell’Inter ma, oltre all’esperienza, porta in dote l’aver già avuto Spalletti come allenatore. Oltre a questo Juan Jesus può, all’occorrenza, giocare anche come terzino sinistro.

Svincolato e con un contratto da un milione di euro per un solo anno, l’acquisto di oggi conferma l’impossibilità di investire per il Calcio Napoli.