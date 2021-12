Calcio Napoli, ufficiale: Osimhen rinuncia alla Coppa d’Africa

L’attaccnte del Calcio Napoli non prenderà parte alla Coppa d’Africa in programma dal 9 gennaio: dopo le voci di ieri, arriva l’ufficialità della Nigeria.

Dopo le tante voci della giornata di ieri, questa mattina è arrivata l’ufficialità: Victor Osimhen non prenderà parte alla prossima Coppa d’Africa, in programma dal 9 gennaio. L’attaccante del Calcio Napoli, risultato positivo al Covid-19 e non in perfette condizioni fisiche a causa del colpo subito allo zigomo durante la sfida con l’Inter, per non accrescere le tensioni tra il club azzurro e la federazione nigeriana, ha scelto di rinunciare alla competizione.

Al suo posto è stato convocato Henry Onyekuru dell’Olympiacos. Oltre alla sua, la Nigeria ha comunicato altre tre sostituzioni: vengono infatti chiamati Tyronne Ebuehi (Venezia), Peter Olayinka (Slavia Praga) e Semi Ajayi (West Bromwich Albion), che prendono i posti di Abdullahi Shehu (Omonia FC), Dennis Blessed (Watford) e Leon Balogun (Rangers).