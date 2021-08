Calcio Napoli, Filippo Costa positivo al Covid-19

Il giocatore del Calcio Napoli Filippo Costa è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato questa mattina.

Un nuovo caso di coronavirus in casa Calcio Napoli. La societa’ partenopea fa sapere che “il calciatore Filippo Costa e’ risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato questa mattina dopo che lo stesso aveva accusato dei sintomi. Il giocatore non ha viaggiato con la squadra per la sede del ritiro di Castel di Sangro. Il gruppo continuera’ l’attivita’ secondo quelle che sono le indicazioni dei protocolli vigenti e delle autorita’ sanitarie locali”.