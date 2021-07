Calcio Napoli, Demme infortunato al ginocchio: resterà fuori 2-3-mesi

Calcio Napoli: nel corso dell’amichevole contro la Pro Vercelli Diego Demme ha subito la lesione del collaterale mediale del ginocchio destro. Due acquisti per il centrocampo?

L’amichevole contro la Pro Vercelli ha lasciato una tegola non da poco per il Calcio Napoli. Dopo 18 minuti, il centrocampista Diego Demme è stato costretto ad uscire per via di un infortunio al ginocchio destro rimediato in un contrasto di gioco. Gli esami svolti a Villa Stuart a Roma hanno evidenziato la lesione del collaterale mediale del ginocchio destro.

Il centrocampista tedesco starà lontano dai campi di gioco per un periodo che andrà dai 2 ai 3 mesi. Davvero un bel problema per mister Luciano Spalletti, che ora dovrà fare a meno di uno dei punti fermi della squadra (per un lungo stop che si aggiunge a quelli di Mertens, Lozano e Ghoulam). L’infortunio di Demme è un ulteriore intoppo in un calciomercato che si sta rivelando difficilissimo per il club di Aurelio De Laurentiis, ad oggi fermo a zero nella casella acquisti. Dopo la partenza di Bakayoko, Spalletti ha in organico tre centrocampisti centrali, ovvero lo stesso Demme, Lobotka e Fabian Ruiz (il cui futuro è ancora in bilico).

Se fino a sabato sembrava necessario l’acquisto di un solo centrocampista, il lungo stop di Demme potrebbe spingere il DS Cristiano Giuntoli a puntare su due nuovi arrivi. Si fanno i nomi dello svizzero Denis Zakaria (Borussia M’gladbach), dell’olandese Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar), del croato Toma Basic (Bordeaux), del danese Morten Thorsby (Sampdoria) e del guineano Mady Camara (Olympiakos).

Dato l’alto prezzo di questi calciatori, non è tuttavia da escludere la conferma di uno tra Gianluca Gaetano (che il tecnico di Certaldo ha definito un “talentino” da far crescere) e Michael Folorunsho (anche lui apprezzatissimo nel ritiro di Dimaro, tanto da entrare proprio al posto di Demme nel corso della gara con la Pro Vercelli).