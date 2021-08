Calcio Napoli, 2 giornate di squalifica per Osimhen: salta la Juve

L’attaccante del Calcio Napoli squalificato per due giornate dopo il rosso contro il Venezia, ma il club azzurro ha subito preannunciato la volontà di presentare ricorso.

Costa cara a Victor Osimhen l’espulsione diretta rimediata all’esordio stagionale in campionato, al 23′ pt del match contro la matricola Venezia. Infatti il giudice sportivo della serie A Gerardo Mastrandrea ha squalificato l’attaccante del Calcio Napoli per due giornate, infliggendogli anche 5.000 euro di multa. Osimhen salterà quindi la prossima giornata di campionato, quando il Napoli giocherà a Marassi contro il Genoa, e poi il big match della terza giornata contro la Juventus. Il Napoli comunque ha già preannunciato sul proprio sito ufficiale la volontà di presentare ricorso.

“Squalifica per due giornate effettive di gara ed ammenda di 5mila euro per Victor James Osimhen (Napoli) – si legge nella nota del giudice sportivo –, per aver colpito volontariamente con uno schiaffo il volto di un avversario con il pallone non a distanza di gioco”. Ammonito Spalletti durante la gara contro il Venezia.

Oltre all’attaccante nigeriano, sono stati squalificati per un turno Dragowski (Fiorentina), Veloso (Verona), Strandberg (Salernitana), Zaniolo (Roma), Schouten e Soriano (Bologna).