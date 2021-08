Napoli-Venezia 2-0: Buona la prima per Spalletti!

Per il Calcio Napoli risultato positivo contro il Venezia con affondo di Insigne sul secondo rigore e raddoppio di Elmas. Buona la prima per Spalletti!

Partita sofferta per il Calcio Napoli al Maradona contro il Venezia. Partita complicata dall’espulsione di Osimhen a metà del primo tempo per una manata volontaria al difensore avversario. Dieci contro undici la squadra di Spalletti, pur non potendo contare sul pressing offensivo, mantiene le distanze, rallenta la manovra ma non concede spazio agli avversari.

Aureliano, per due falli di mani in area veneziana da due rigori agli azzurri. Il primo è mandato alto da Insigne mentre il secondo viene trasformato dal capitano sempre incoraggiato e sostenuto dal pubblico del Maradona.

Il raddoppio è di Elmas. Benissimo il macedone che ha sostituito Zielinsky per infortunio nel primo tempo. Il macedone ha fatto sentire la sua levatura tecnica oltre che un’ottima organizzazione tattica.

Benissimo Koulibaly a difesa oltre al già citato Elmas. Bene Insigne che ha spronato la squadra nei momenti difficili. Ottimo l’ingresso di Gaetano. Sottotono Zielinsky, Fabian Ruiz. Bene anche Lobotka.

Buona la prima per Spalletti il quale dimostra di non far perdere la testa ai propri calciatori in dieci contro undici ed a schierare tre elementi che lo scorso anno non erano considerati: Lobotka, Elmas e Gaetano.

Formazioni in campo

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz (71′ Gaetano), Lobotka, Zielinski (35′ Elmas), Politano (71′ Lozano), Insigne (85′ Petagna) , Osimhen. A disp.Ospina, Marfella, Malcuit, Rrahmani, Palmiero,, Zanoli, Jesus, Ounas,. All.Luciano Spalletti

Venezia: Maenpaa, Ebuehi (51′ Svoboda), Caldara, Ceccaroni, Molinaro, Fiordilino (64′ Tessmann), Peretz, Heymans, Di Mariano (64′ Sigurdsson), Forte, Johnsen. All. Paolo Zanetti

Arbitro: Aureliano di Bologna

Marcatori: 62′ L. Insigne, 73′ E. Elmas

Note: ammoniti Caldara, Heymans, Ebehi, Fabian, Tessmann

foto da Twitter SSCNapoli