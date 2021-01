Caivano, immobile abusivo usato per spaccio di droga demolito al Parco Verde

Un immobile abusivo utilizzato per lo spaccio di droga al Parco Verde di Caivano è stato sgomberato stamattina dalla Polizia e successivamente demolito.

Un manufatto abusivo utilizzato per lo spaccio di droga al Parco Verde di Caivano (Napoli) è stato sgomberato stamattina dalla Polizia e successivamente demolito. L’immobile , realizzato su un’ area pubblica, veniva utilizzato prevalentemente da una donna di 65 anni, di Napoli, già denunciata in passato anche per rati di droga.

A dicembre, un sopralluogo degli agenti del Commissariato di Afragola, intervenuti stamattina insieme al Reparto Mobile, aveva accertato che il manufatto era stato realizzato abusivamente su un’area comunale.