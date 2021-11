Benevento, controlli su 26 esercizi pubblici, 166 persone e 149 veicoli

Benevento: A Val Fortore servizio di controllo su tutto il territorio dei carabinieri. Sono stati verificati 26 esercizi pubblici, 166 persone e 149 veicoli.

I Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno dispiegato un articolato dispositivo di controllo del territorio nell’ultimo fine settimana. Sono stati controllati 26 esercizi pubblici, 166 persone e 149 veicoli.

I militari della Stazione di San Marco dei Cavoti hanno denunciato un 57enne della provincia di Benevento, già noto alle Forze dell’Ordine, per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro poiché è stato sorpreso alla guida della sua automobile che già era sotto sequestro amministrativo, priva della copertura assicurativa e condotta dall’uomo senza aver mai conseguito la patente di guida. A suo carico i militari hanno elevato sanzioni amministrative per quasi ottomila euro e l’autovettura è stata sequestrata ed inoltre è stato proposto per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio in quanto non ha saputo fornire giustificazioni sulla sua presenza in loco.

I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno segnalato amministrativamente un 32enne della Val Fortore per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti poiché è stato trovato in possesso di circa mezzo grammo di hashish.

Nel corso di ulteriori controlli alla circolazione stradale sono state elevate altre quattro sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, di settecento euro circa e sono state ritirate quattro patenti di guida.