Beautiful, anticipazioni: Thomas procede con il suo piano per arriva a Hope

Beautiful, anticipazioni dal 3 all’8 maggio. Sally accetterà il suo triste destino, nel mentre Thomas porta avanti il suo piano per avere Hope.

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 3 all’8 maggio. In queste puntate vedremo Thomas alle prese con il suo piano per arrivare a Hope. Il primo passo è confermare il suo rapporto con Zoe.

Poi il ragazzo approfitta anche del figlio per convincere Hope a tornare con lui. Nel frattempo Sally è pronta ad accettare il suo destino, mentre Flo dice a Wyatt di stare vicino alla sua ex in questo momento drammatico.

Beautiful, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Liam, Brooke e Bill non vorranno fidarsi di Thomas, in quanto saranno convinti che le intenzioni del ragazzo nei confronti di Hope non siano cambiate.

Nel mentre, Forrester junior continuerà a portare avanti il suo piano e giurerà amore eterno a Zoe. Il gesto dell’uomo però terrorizzerà suo figlio Douglas, in quanto temerà di non poter contare più sull’amore di Logan.

Nel frattempo, Sally si rassegnerà all’idea di dover morire tra un mese e non vorrà più lottare per combattere la malattia. Intanto Katie proverà a convincere la ragazza a non mollare. Allo stesso tempo anche Wyatt sarà molto preoccupato per la sua ex ragazza. Infatti il ragazzo dirà a Flo che vorrà stare vicino alla Spectra in questo momento così delicato. Liam minaccerà Thomas e gli intimerà di stare lontano da Hope.

Brooke e Ridge continueranno a litigare a causa di Thomas.

Invece Liam si confronterà con Hope alla quale dirà per l’ennesima volta che non dovrà fidarsi di Forrester junior.

Intanto, Wyatt scoprirà che Sally sta per morire. Poi lo verrà a sapere anche Flo e sarà la prima a preoccuparsi per la ragazza: chiederà al fidanzato di stare vicino alla sua ex in questo momento.

Nel frattempo Katie continuerà ad insistere con Sally affinché faccia ulteriori controlli e si rivolga ai migliori medici per provare a salvarsi.

Thomas sarà sempre più preso dal suo piano per riconquistare Hope e così trascurerà suo figlio Douglas. Inoltre, lo stilista farà credere a suo figlio di essere pronto a rifarsi una vita con Zoe invitandolo a considerarla come sua nuova mamma.

Douglas sarà disperato e così correrà da Hope implorandola di ritornare insieme a suo padre. Intanto, Thomas e Zoe organizzeranno una cena di famiglia e Ridge dirà a Steffy che il fratello ci terrebbe anche alla sua presenza.

Liam proverà nuovamente a convincere Zoe a non fidarsi di Thomas, invece Wyatt sarà sconvolto a causa della malattia di Sally.

Rileggi le ultime anticipazioni di Beautiful.