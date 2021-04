Beautiful, anticipazioni: Sally è in fin di vita

Beautiful, anticipazioni dal 26 aprile al 1° maggio. Sally scopre di avere una malattia incurabile e di avere solo un mese di vita.

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni delle trame delle puntate di Beautiful, dal 26 aprile al 1° maggio. Sally riceve i risultati delle analisi e sono le peggiori possibili: la dottoressa Escobar le comunica di avere una malattia incurabile e solo un mese di vita.

La ragazza è distrutta e Katie cerca di consolarla. Lei si fa promettere di non dire niente a nessuno e lei lo dice solo a Bill. Katie però lo dice anche a Wyatt, anche se poi gli impedisce di confrontarsi con la ragazza.

Beautiful: vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Sally non spiega a Wyatt perché sia in ospedale. Non vorrebbe mentirgli, ma allo stesso modo non accetterebbe mai la sua pietà. Dal canto suo, il giovane sembra intenzionato a mettere fine alla loro relazione in modo pacifico. Flo è d’accordo con lui. La dottoressa Escobar, intanto, raggiunge Sally che aspetta con ansia i risultati delle analisi.

Quinn e Shauna sono al settimo cielo davanti alla prospettiva che i loro figli convolino a nozze. Così, fantasticano sui dettagli della cerimonia e, senza l’autorizzazione di Wyatt e Sally, si assumono il compito di organizzare la cerimonia. Sally vive un terribile shock. La dottoressa Escobar, infatti, le comunica che le hanno diagnosticato una malattia incurabile.

Sally, all’idea di essere prossima alla morte, cede alla disperazione. Katie assiste alla scena e impietosita, tenta in tutti i modi di rassicurarla. Justin e Bill notano il modo sciatto in cui Wyatt lavora. Non sembra essere affatto concentrato sui suoi compiti. Così, lo rimproverano, ma lui spiega di essere addolorato per il male che ha fatto a Sally lasciandola.

Le brutte notizie per Sally si moltiplicano. Dopo la diagnosi di una malattia incurabile, apprende anche che le resta ormai pochissimo da vivere: solo un mese di vita. Sempre più impaurita, si fa promettere da Katie di non rivelare a nessuno il suo segreto. La donna lo comunica solo a Bill Spencer. Non si placa l’ossessione di Thomas nei confronti di Hope. Il giovane continua a tramare per riconquistarla.

Katie non riesce a mantenere il segreto di Sally. Ritiene sia giusto che Wyatt sappia cosa sta succedendo e dunque, gli comunica che Sally è in fin di vita. Thomas, intanto, bacia Zoe davanti a tutti e continua a portare avanti il suo piano per fare credere di avere dimenticato Hope. Spera anche che il piccolo Douglas, vedendolo con Zoe, abbia una reazione tale da portare Hope a reagire.

Katie e Bill chiedono a Wyatt di non svelare a Sally di sapere tutto circa le sue condizioni di salute. Dovrebbe rispettare la volontà della donna, in un momento tanto delicato. Quando Wyatt incontra Sally, quest’ultima tenta in tutti i modi di nascondergli quanto stia soffrendo. Brooke e Ridge sembrano essersi ormai riavvicinati e ribadiscono l’amore che ancora provano l’uno per l’altra.

Rileggi le ultime anticipazioni di Beautiful.