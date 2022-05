Beautiful, anticipazioni americane: Finn è ancora vivo

Beautiful, anticipazioni americane. Dato per morto, Finn invece è ancora vivo: è stato salvato da Li Finnegan in gran segreto.

Arrivano le ultime anticipazioni americane della trama di Beautiful. Finn, dato per morto dopo essere stato sparato da Sheila Carter, è invece vivo e vegeto. Il ragazzo è stato salvato da Li Finnegan in gran segreto.

A confermarlo è stato lo stesso Tanner Novlan, l’attore che interpreta Finn nella soap, al programma The Talk. Il ragazzo ha dichiarato che è stato molto difficile fare finta di niente, visto che era tutto programmato dall’inizio, anche con la sua stessa madre.

“Mia madre è una fan accanita di Beautiful ed era furiosa quando è sembrato che mi avessero fatto fuori. Ho cercato di minimizzare e deviare l’argomento, ma è stato difficile”, spiega l’attore canadese.

Beautiful, vediamo come si sono svolti i fatti.

Colpito da un proiettile sparato da Sheila Carter, sua madre biologica, ma destinato a sua moglie Steffy, il medico è stato portato via dal luogo del delitto su una barella e coperto da un telo.

A Deacon Sharpe, che è stato colui che ha trovato la coppia, insanguinata e in fin di vita tra la spazzatura in cui Sheila li aveva lasciati, i soccorsi avevano detto che Finn non ce l’aveva fatta.

Nonostante questo, a quanto pare, il giovane è stato comunque trasferito in ospedale ma non quello universitario, dove Steffy è stata trasportata d’urgenza, bensì in quello dove lavora sua madre, Li Finnegan.

Il racconto è stato comunicato al pubblico proprio dalla stessa Li, che, in segreto, si è occupata del figlio sperando di riportarlo completamente alla vita. Infatti, in pronto soccorso, il dottore che aveva preso in cura Finn aveva informato Li che i paramedici erano riusciti ad ottenere un debole battito, sebbene in assenza di attività cerebrale.

A quel punto la donna, rifiutando di arrendersi alla perdita, ha preso in mano la situazione e, falsificando il certificato di morte, ha trasferito il ragazzo in un posto dove sta continuando a prendersi cura di lui.

