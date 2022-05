Eventi a Napoli 28-29 maggio: Biagio Izzo Show al teatro Troisi

Eventi di sabato 28 e domenica 29 maggio a Napoli: Biagio Izzo sarà mattatore al teatro Troisi con il suo show. Tra gli altri appuntamenti spicca “BaccalàRe” sul Lungomare.

Il fine settimana di sabato 28 e domenica 29 maggio sarà pieno di eventi a Napoli. Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Teatro Troisi: Biagio Izzo mattatore con il suo “Show”

Nuovo esilarante appuntamento al Teatro Troisi, dove, da venerdì 27 a domenica 29 maggio, arriverà un beniamino del pubblico teatrale e televisivo come Biagio Izzo in scena con il suo “Show”. Lo “Show” vedrà Biagio Izzo dialogare a tu per tu con il pubblico, proponendo uno dopo l’altro alcuni dei suoi personaggi più irresistibili insieme a degli squarci di teatro più che mai attuali, che non potranno fare a meno di suscitare incontenibili risate.

Lungomare Caracciolo: ecco “BaccalàRe”

Dal 27 maggio al 5 giugno il Lungomare ospiterà la quinta edizione di BaccalàRe, con ben dieci giorni dedicati alle ricette con al centro appunto il baccalà. Una manifestazione all’insegna della cultura e della tradizione culinaria napoletana del baccalà in tutte le sue forme, con tanti eventi in programma.

Scala di Montesanto, ecco “Primavera intelligente”: yoga, laboratori per bambini, musica e tanto altro

Napoli è una città obliqua. Da sempre i napoletani sono abituati ad affrontare gradini di tutti i generi. A centinaia in strettissimi vicoli o in larghe scalinate monumentali costruite e pensate da famosi e visionari architetti del passato. E proprio nel cuore di questa città, dove l’arte incontra la storia, sabato 28 e domenica 29 maggio ritorna “Primavera Intelligente”. L’antico scalone realizzato nel 1869 da Gaetano Filangieri, che parte dal Corso Vittorio Emanuele e arriva a piazza Montesanto, torna ad essere piena di vita con un ampio programma che prevede market, live e dj set, cibo di strada, laboratori e incontri aperti a tutti, anche ai più piccoli.

Palazzo Reale: ecco la mostra “Don Chisciotte tra Napoli, Caserta e il Quirinale: i cartoni e gli arazzi”

Palazzo Reale ospiterà fino al 6 settembre la mostra “Don Chisciotte tra Napoli, Caserta e il Quirinale: i cartoni e gli arazzi”. Curata da Mario Epifani e da Encarnación Sánchez García, la mostra espone i cartoni – dipinti preparatori per la realizzazione degli arazzi con le Storie di Don Chisciotte, messi a confronto con gli arazzi eseguiti dalla manifattura napoletana nella seconda metà del Settecento e destinati alla Reggia di Caserta, che sono conservati oggi al Quirinale.

Ippodromo di Agnano: ecco la mostra “Universo delle Farfalle e Butterfly Experience”

Emozioni da fiaba nel parco dell’Ippodromo di Agnano dove, fino a domenica 5 giugno, sarà aperta la mostra “Universo delle Farfalle e Butterfly Experience”. Ideata da Simona Saturno e dal suo noto sodalizio impegnato nel promuovere attività di laboratori manipolativi e creativi per gli alunni delle scuole dell’Infanzia e primarie, la mostra (con il patrocinio del Comune di Napoli della Regione Campania e con la partecipazione dell’ Ippodromo di Agnano e Parco Ippodromo Napoli) si prefigge di fare vivere ai visitatori di tutte le età “una Butterfly Experience, circondati da tante farfalle volanti”.

Grandi e piccini potranno ammirare da vicino le tante diverse specie di farfalle vive all’interno della voliera, immergendosi proprio nel loro habitat naturale e vedendole volare proprio davanti ai loro occhi. Un’esperienza unica pronta a sensibilizzare il grande pubblico e soprattutto i bambini al rispetto e alla tutela dell’enorme biodiversità che la natura ci offre.

Museo PAN: ecco la mostra dedicata ad Andy Warhol

Al Palazzo delle Arti di Napoli, fino al 31 luglio, è aperta la mostra Andy is back, prodotta da Navigare srl e curata da Edoardo Falcioni per Art Motors con il patrocinio del Comune di Napoli, che propone un’esposizione ricca di oltre 130 tra disegni, oggetti autografati, serigrafie, fotografie, provenienti da collezioni private, oltre alla ricostruzione della celebre Silver Factory newyorkese.

L’esposizione ricreerà le atmosfere degli anni ’50, ’60, ’70 e ’80, tracciando la storia delle intuizioni e dei progetti dell’artista, anticipatore di importanti fenomeni culturali e artistici e di cui, 35 anni dopo la sua morte, è ancora forte l’eco.

Palazzo Fondi: ecco la mostra multimediale “Van Gogh e la Stanza segreta”

Altro appuntamento da non perdere per gli appassionati d’arte. In mostra a Palazzo Fondi, fino al 26 giugno, oltre 900 capolavori in formato digitale di Vincent Van Gogh e non solo. L’esposizione in formato digitale presenta anche un’opera originale dell’artista olandese insieme ad altre 11, anch’esse originali e provenienti da collezioni private, di altri celebri artisti attivi nei decenni tra il periodo impressionista e la Belle Époque: Bernard, Cézanne, Cormon, Gauguin, Mauve, Monticelli, Toulouse-Lautrec.