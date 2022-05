Beautiful, anticipazioni al 4 giugno: Hope e Liam si baciano

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 29 maggio al 4 giugno. In queste puntate assistiamo ai tentativi di Hope e Liam di ricostruire il loro rapporto dopo il tradimento di quest’ultimo.

Brooke è molto preoccupata dalla situazione della figlia. Se non ricompone il suo matrimonio il prima possibile rischia che Thomas torni alla carica. Per questo la donna va da Liam ad avvisarlo di muoversi a fare pace con Hope.

Douglas chiede a Hope perché Liam non viva più a casa con loro. Hope lo rassicura e cerca di spiegargli che lei e Liam hanno bisogno di stare separati per un po’. Negli uffici della Forrester, Ridge e Brooke parlano della separazione di Hope e Liam.

Brooke dice di non fidarsi ancora di Thomas e dei suoi sentimenti morbosi per Hope. Thomas passa davanti alla porta e origlia la conversazione, sentendo Brooke dire a Ridge che secondo lei il figlio è ancora ossessionato da Hope. Nonostante i tentativi di tranquillizzarla, i dubbi di Brooke restano e così la donna intima a Thomas di non cercare di tornare con Hope.

Wyatt racconta a Bill e a Liam di aver fatto la proposta di matrimonio a Flo, la quale ha accettato. Nel frattempo, Liam li rassicura: lui ha buone speranze di riconciliarsi con sua moglie. Hope si confida con Paris e le parla della sua separazione da Liam.

Brooke continua ad attaccare Thomas dicendogli che non si fida di lui. Ridge lo difende e, quando rimangono da soli, Thomas dice al padre che Brooke ha sempre cercato di separarli. Flo cerca di fare pace con Hope, ma Hope è sempre molto fredda con lei.

Wyatt mette in guardia Liam dicendogli che Thomas si farà sicuramente avanti ora che lui e Hope si sono separati. Ma Liam non si sente nella posizione di assillare la moglie dicendole di stare lontana da Thomas.

Brooke, arrivata nell’ufficio della Spencer Publications, dice a Liam che deve riconquistare Hope il più presto possibile, o la perderà per colpa di Thomas. Hope confida a Brooke di non riuscire a dimenticare il tradimento di Liam nonostante lui le manchi molto.

Liam è da Bill: per lui, avere delle attenzioni e fare delle sorprese a Hope non basta per riconquistarla, Liam dovrebbe trascorrere più tempo con la moglie. Zoe, aiutata da Quinn, prepara un tranello ai danni di Paris. Liam si riavvicina a Hope e i due si baciano. Hope e Liam si riavvicinano, attratti dalla prospettiva di rimettere in piedi la loro famiglia. Zoe è determinata a rovinare la serata che Paris e Zende hanno deciso di trascorrere insieme per conoscersi meglio.

