Comune di Napoli, in arrivo un nuovo concorso: previste 1000 assunzioni

Comune di Napoli: in arrivo nella prossima estate un bando di concorso per 1000 assunzioni a Palazzo San Giacomo (che arriva dopo il bando di Asìa per 650 operatori ecologici).

Ancora buone notizie sul fronte assunzioni al Comune di Napoli. Oltre al bando di Asìa (l’azienda di nettezza urbana che lancerà a breve un bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 650 operatori ecologici), Palazzo San Giacomo sta preparando un concorso per altre 1000 assunzioni a tempo indeterminato.

Come riporta “Fanpage”, il bando di concorso (destinato laureati e diplomati) sarà aperto entro l’estate 2022. Previsto a breve l’incontro con il Ripam Formez, per siglare l’accordo per preparare le prove selettive per le 945 assunzioni di dipendenti di categorie C e D, tra amministrativi e funzionari.

Sempre in estate ci sarà un secondo bando di concorso per assumere 55 dirigenti a tempo indeterminato, con le procedure selettive che saranno svolte dalla Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione.

L’obiettivo dell’amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi è arrivare ad assumere i primi dipendenti già quest’anno ed il resto degli idonei nelle due annualità successive, con lo scorrimento delle graduatorie.