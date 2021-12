Beautiful, anticipazioni all’8 gennaio: Carte e Zoe si fidanzano

Beautiful, anticipazioni dal 2 all’8 gennaio. Carter chiede a Zoe di sposarlo e la ragazza accetta, Shauna è ancora a casa di Eric.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 2 all’8 gennaio. In queste puntate assisteremo al fidanzamento tra Carter e Zoe, dopo un lungo tira e molla. Niente da fare per Zende, anche lui innamorato della ragazza.

Mentre ancora i dubbi su Thomas non sono del tutto fugati, Wyatt si reca da Eric per chiedergli di perdonare Quinn. Il capofamiglia dei Forrester però non è intenzionato a farlo e difende invece Shauna, che si trova ancora a casa sua.

Beautiful, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Hope cerca di convincere Liam che devono trovare un modo di fare restare Thomas nella loro vita; Thomas sente ancora il manichino di Hope dirgli di uccidere Liam. Charlie chiede a Thomas spiegazioni riguardo al manichino.

Carter dà una cena e invita Zende, Paris e Zoe; quando è solo con Zoe le chiede di sposarlo, ma l’allarme antincendio lo interrompe prima che lei risponda. Quinn pensa che Shauna abbia lasciato la casa di Eric, ma Shauna è ancora lì.

Wyatt va da Eric a perorare la causa di Quinn, e Shauna non si fa vedere. Eric comunque difende Shauna, ma non perdona Quinn. Zoe resta sola con Zende e spera che lui chiarisca i suoi sentimenti per lei, ma entrano Carter e Paris e tutto si interrompe. Ora è Carter a rimanere solo con Zoe e dopo una lunga dichiarazione le chiede di sposarlo: lei accetta.

Hope e Steffy si complimentano con Zende per il lavoro che sta svolgendo, lui le informa che Carter e Zoe si sono probabilmente fidanzati. Carter annuncia a Paris che lui e Zoe si sposeranno presto.

Wyatt e Flo parlano del ritorno di Shauna a casa di Eric. È la stessa Shauna a dire loro che è stato Eric ad insistere. Intanto l’atteggiamento propositivo di Thomas convince Hope a portarlo a vedere Douglas.

Steffy concede a Hope e a Thomas di assentarsi dal lavoro per andare allo chalet e fare una sorpresa a Douglas: Liam la considera un’altra mossa di Thomas per stringere il cerchio intorno a Hope.

Wyatt e Flo convincono Shauna a lasciare la dependance di Eric e lei sembra intenzionata a farlo.

Hope e Thomas tornano sui vecchi argomenti, fino a quando arriva Douglas, felice di vedere il suo papà. Shauna decide di andarsene da casa di Eric, nonostante lui ne sia dispiaciuto; arrivando a casa di Flo e Wyatt incontra Quinn, che la affronta per cercare con lei un chiarimento.

Liam dice a Steffy di non fidarsi di Thomas e di temere che lui voglia usare di nuovo Douglas per insidiare sua moglie. Nel frattempo Thomas è andato a trovare il figlio e si dimostra orgoglioso dei suoi progressi scolastici, dandone grande merito ad Hope che sembra iniziare ad abbassare la guardia nei suoi confronti, vedendolo ormai così cambiato.

Douglas sente la mancanza del padre, tanto da chiedere a Hope se Thomas può vivere con loro. Anche Liam lo sente e, quando il bimbo va via, chiede spiegazioni a Hope che gli dice che Thomas è realmente cambiato.

Thomas è da Steffy: le confida che il rapporto con suo figlio va alla grande e le assicura che Hope non è più nei suoi pensieri. Shauna rassicura Quinn: se giocherà bene le sue carte, Eric è pronto a riaccoglierla. Mentre Quinn va a scusarsi con Eric, Shauna dice a Flo e a Wyatt che ha sempre voluto il bene della sua amica.

