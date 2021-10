Beautiful, anticipazioni al 31 ottobre: Ridge scopre il doppio gioco di Quinn

Beautiful, anticipazioni dal 25 al 31 ottobre. Ridge scopre il doppio gioco di Quinn e Shauna prima delle nozze.

Arrivano le ultime anticipazioni delle trame delle puntate di Beautiful, dal 25 al 31 ottobre. Siamo arrivati al giorno delle nuove nozze tra Ridge e Shauna, ma l’uomo non sembra molto preso dall’imminente cerimonia.

Quinn è la più felice di tutti ma cambierà presto idea, quando Eric si schiererà dalla parte di Carter che aveva detto la sua su Ridge e Brooke. Inoltre Ridge, prima della cerimonia, scopre il doppio gioco delle due donne.

Beautiful, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Brooke è devastata dal matrimonio di Ridge e Shauna allora sua sorella Donna cercare di sollevarle il morale. Eric e Carter capiscono che qualcosa non va quando trovano Ridge a lavoro anche nel giorno delle nozze.

Quinn, forse la più felice di questo matrimonio, si diverte con le decorazioni per il lieto giorno alla Forrester Mansion. A mettere in crisi la giornata però c’è una persona misteriosa che è riuscita ad ascoltare una conversazione dettagliata non destinata alle sue orecchie…

Quinn diventa furiosa quando Carter si permette di dire la sua opinione sul Ridge e Brook, ma si arrabbierà ancora di più quando Eric si intromette nel discorso dando ragione a Carter. Brooke decide di impedire il matrimonio chiedendo aiuto a Donna. Ridge riesce a scoprire il doppio gioco di Shauna e Quinn da una fonte inaspettata…

Zoe promette di festeggiare con Carter la sua promozione come direttore operativo della Forrester Creations, ma dopo il matrimonio. Brooke cerca Ridge ma trova Quinn, cosa succederà?

