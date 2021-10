Beautiful, anticipazioni al 23 ottobre: Steffy in crisi minaccia i parenti con una lama

Beautiful, anticipazioni dal 18 al 23 ottobre. Steffy, in crisi di astinenza dai farmaci, minaccia i parenti con un coltello.

Arrivano le ultime anticipazioni delle trame delle puntate di Beautiful, dal 18 al 23 ottobre. La dipendenza di Steffy ha raggiunto il massimo quando ha minacciato i parenti con un coltello.

Si attivano tutti, quindi, per cercare di disintossicare la donna. Anche Hope si vede costretta, per il bene Steffy, a lasciare che Liam aiuti la sua ex. Intanto Quinn spinge per una nuova cerimonia per il matrimonio di Shauna e Ridge.

Beautiful, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Liam e Hope invitano Finn a casa loro per parlare del problema di Steffy. Finn confessa di non essersi accorto di niente, ma lui e Liam decidono di andare a parlare con Steffy insieme.

Dopo la serata in cui ha minacciato i parenti con un coltello per riprendersi Kelly, Steffy viene assistita da Ridge, che non la lascia sola sperando di aiutarla a disintossicarsi.

Steffy, in crisi di astinenza da antidolorifici, intima a Liam, Finn e Ridge, accorsi per aiutarla, di andarsene. Hope rivela a Thomas che, quando sono andati per aiutarla, Steffy li ha minacciati con un coltello.

A casa di Steffy ci sono Liam, Finn e Ridge, decisi a convincerla a farsi curare. Anche suo fratello Thomas, accortosi che qualcosa in sua sorella non andava, vuole raggiungerla.

Tutti sono preoccupati per le condizioni di salute di Steffy.

Hope convince Thomas a non raggiungere Steffy, che però alla fine capisce di aver bisogno di aiuto.

Per consolidare il matrimonio tra Ridge e Shauna, Quinn esercita pressioni su Shauna affinché organizzi al più presto un’altra cerimonia.

Ridge si convince dell’opportunità di organizzare le sue nozze con Shauna e lo comunica a Brooke.

Carter viene nominato nuovo direttore operativo della Forrester Creations e celebrerà anche il matrimonio di Ridge e Shauna a casa di Eric.

