Basket, sconfitta per gli azzurri: Tramec Cento-Gevi Napoli Basket 79-74

Serie A2 girone Rosso: La Gevi Napoli Basket perde sul campo della Tramec Cento per 79-74. Sacripanti: “Calo fisico nella ripresa, complimenti a Cento”.

Sconfitta in trasferta per la Gevi Napoli Basket che, nella sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 girone Rosso, perde sul campo della Tramec Cento per 79-74. Il Miglior marcatore degli azzurri è Parks, autore di 26 punti. In doppia cifra anche Marini, 15 per lui, Lombardi,14, e Zerini, 10 punti.

Si ferma cosi a cinque la striscia vincente degli azzurri che subiscono la prima sconfitta del girone di ritorno.

“Abbiamo avuto un calo fisico nella ripresa. Subire trenta punti nel terzo quarto ci ha condizionato molto. – ha dichiarato il Coach Sacripanti. – Abbiamo tirato con pessime percentuali da tre punti, loro son stati fisici, atletici ed aggressivi. I nostri avversari son stati bravi a prendere il ritmo alla zona, giocando con lucidità. Venivamo da cinque vittorie di fila, era un test importante per noi per testarci sulle tre partite in poco tempo. Al momento rimaniamo incollati per metà partita, ci manca qualcosa ancora a livello fisico. Complimenti a Cento, hanno giocato davvero bene, meritando la vittoria”.

Coach Sacripanti, con Iannuzzi out, schiera in quintetto Monaldi, Marini, Parks, Lombardi e Zerini, la Tramec risponde con Moreno, Cotton, Falluca, Petrovic e Sherrod.

I primi punti della partita sono dell’ex Sherrod, risponde Eric Lombardi. Si tira con percentuali basse nei primi minuti, la Gevi trova il primo vantaggio con Parks, a metà quarto siamo sul 8-7 per gli azzurri. Continua l’equilibrio totale, entra Mayo che segna subito da tre, Lombardi piazza la schiacciata in campo aperto. Il primo periodo si chiude con la Gevi avanti sul 16-13.

Il secondo periodo si apre nel segno di Pierpaolo Marini che segna, nei primi minuti sette punti di pregevole fattura. Scambio di canestri tra Cotton e Zerini, Moreno porta Cento sul -6(19-25). Zerini si fa valere sotto le plance, segnano Gasparin da 3, Lombardi da sotto. Il finale di quarto sorride alla formazione di casa che, con 4 punti consecutivi di Moreno, si porta sul -5 su cui si va all’intervallo lungo, 33-28 il punteggio.

Segna Lombardi i primi punti della ripresa,, Parks segna il gioco da tre punti del 38-30 Gevi, Moreno piazza la tripla del -5, Cotton, ancora da 3, riporta i suoi a due punti di stanza, 38-36. Salgono le percentuali della squadra di casa da tre punti, a segno anche Petrovic, la Gevi va da sotto con Zerini. Dopo cinque minuti di gioco siamo sul 42-41 per la Gevi. La Tramec trova il sorpasso con Cotton, risponde Parks, con 4 punti in fila, Petrovic va con la parità a quota 46. Parziale da una parte e dall’altra, 4-0 Napoli, 6-0 Cento, scambio di triple tra Parks e Ranuzzi. Si va all’ultimo intervallo sul 58-56 Cento con la tripla di Gasparin che risponde alla gran giocata di Parks.

Parte fortissimo Cento nell’ultimo quarto, parziale di 7-0 con Leonzio che segna col fallo per il 65-56. Pierpaolo Marini, da tre punti, interrompe parziale, Parks piazza il -3, timeout chiamato da Mecacci. Ranuzzi da sotto trova due punti per i suoi, Cotton allunga sul +7,. Lombardi va a segno da sotto, Marini trova un prezioso 3 su 3 dalla lunetta, Cotton segna da 3, Lombardi risponde in entrata. Gli azzurri riescono ad avere la palla del sorpasso con Mayo ma la sua tripla si ferma sul ferro. Nei possessi finale Cento riesce a trovare i canestri dalla lunetta che chiudono la gara. Finisce 79-74 per i padroni di casa.

La Generazione Vincente Napoli Basket tornerà in campo Mercoledi prossimo 24 febbraio alle ore 18 sul campo della Giorgio Tesi Group Pistoia, per il recupero della quinta giornata d’andata.

Tramec Cento-Gevi Napoli Basket 79-74 (13-16;28-33;58-56)

Gevi Napoli Basket: Zerini 10, Klacar ne, Tolino ne, Parks 26 , Sandri , Marini 15, Mayo 5, ­­Uglietti 2, Lombardi 14, Monaldi 2. All. Sacripanti.

Tramec Cento :Cotton 16, Ranuzzi 5, Moreno 11, Gasparin 7, Fallucca 3, Leonzio 6, Jurkattaam 2, Petrovic 8, Sherrod 19, Berti 2, Roncarati ne, Rayner ne. All.Mecacci

La gara Tramec Cento-Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in differita su TelecapriSport, emittente ufficiale della Gevi, Canale 74 del Digitale Terrestre.