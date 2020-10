Bando Fitti: Come ricevere il contributo. Documenti richiesti e moduli da scaricare

67

Bando fitti Comune di Napoli: ecco tutte le informazioni per ricevere il contributo. Scarica i moduli da compilare e segui le modalità per inviare la documentazione richiesta.

Il Comune di Napoli ha pubblicato un documento le quale ci sono le indicazioni per i cittadini che risultano nella graduatoria definitiva per completare l’iter della pratica e ricevere il bonus fitto casa messo a disposizione dalla Regione Campania a fronte delle difficoltà economiche causate dalla pandemia Covid 19 e dal conseguente lockdown. Molti cittadini che ne avevano fatto richiesta hanno già ricevuto il contributo di 750 euro.

Di seguito vi diamo tutte le informazioni per ricevere il contributo tenendo presente che la maggior parte dei dipendenti comunali in questo periodo lavorano in smart working per cui potrebbe richiedere un po’ di tempo il versamento del contributo dalla data di invio dei dati richiesti a completamento della pratica.

Le informazioni sono destinate ai soli cittadini che hanno avuto riscontro positivo negli elenchi delle pratiche approvate nella graduatoria definitiva.

Bando per la concessione dei contributi al canone di locazione di cui all’art. 11 della L. 431/98 – annualità 2019.

Documentazione richiesta da inviare

Si comunica che la Regione Campania con decreto direttoriale n. 85 del 31 agosto 2020 ha approvato un riparto di risorse integrative e, al Comune di Napoli ha assegnato complessivamente un importo pari ad €. 9.029.113,76 che consentirà di pagare i contributi di cui alle graduatorie fascia A e fascia B approvate con decreto regionale n. 60/2020.

Tanto premesso, al fine di consentire a questo Ente la verifica dei requisiti dichiarati dai soggetti collocati nella graduatoria definitiva, si rende noto che ai sensi dell’art. 5 del bando in oggetto è necessario presentare la seguente documentazione:

1. copia documento di riconoscimento in corso di validità;

2. copia del permesso di soggiorno /permesso CE per i soggiornanti di lungo periodo in corso di validità;

3. dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 del possesso dei requisiti del nucleo familiare previsti dalla normativa ERP secondo il modello allegato;

4. eventuale documentazione attestante il possesso dei requisiti preferenziali;

5. copia contratto di locazione regolarmente registrato;

6. copia del pagamento dell’ultima registrazione valida del contratto di locazione, ove dovuto, oppure copia della raccomandata inviata al proprietario che attesta l’adesione al nuovo regime di “cedolare secca”, nel caso non risulti dal contratto di locazione, oppure altra documentazione elaborata dall’Agenzia delle Entrate;

7. attestazione ISEE in corso di validità (riferiti alla dichiarazione redditi 2018);

8. attestazione ISE in corso di validità (riferita alla dichiarazione redditi 2018);

9. documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione relativa all’anno 2019;

10. i soggetti con ISEE zero devono presentare l’allegato modulo “dichiarazione sostentamento”;

11. per i percettori del reddito di cittadinanza dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si specifica per quali mensilità ha fruito del reddito di cittadinanza modello allegato;

12. modello iban allegato.

Per la consegna della documentazione non è stata fissata alcuna data di scadenza. Le pratiche saranno lavorate secondo l’ordine di posizione in graduatoria e, in considerazione dell’elevato numero di soggetti tenuti a presentare la suindicata documentazione, allo scopo di evitare assembramenti fuori e dentro gli uffici comunali ed eventuali mancati riscontri telefonici.

Dove inviare i documenti

Si rende noto che la consegna deve avvenire esclusivamente tramite email all’indirizzo servizio.politicheperlacasa.contributi@comune.napoli.it e che i documenti devono essere in formato PDF, possibilmente raccolti in una cartella compressa.

A tale riguardo si precisa che per qualunque problema afferente ai documenti inviati o inviati e non pervenuti gli interessati saranno contattati dal Servizio Politiche per la Casa, per cui non vi è alcun rischio di perdere il contributo perché la documentazione richiesta non è pervenuta o è pervenuta incompleta.

Scarica i moduli da compilare e inviare in PDF alla mail indicata sopra

Modulo_Requisiti_accesso_ERP_pdf – Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti

modello_iban_2020 – indicare i dati della banca per ricevere il contributo

Modello_fruizione_Reddito_cittadinanza – per coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza

Modello_dichiarazione_sostentamento_C – per chi dichiara ISEE pari a zero