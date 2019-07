Universiade Napoli 2019: Dispositivo di traffico per la maratona di oggi 13 luglio

Universiade Napoli 2019: Il dispositivo del traffico pubblicato dal Comune di Napoli per la maratona che si svolgerà oggi 13 luglio.

Oggi è il giorno della mezza maratona nell’ambito delle Universiade. E il dispositivo di traffico chiude il cuore della città. Saranno off limits dalle 4 del mattino e fino a cessate esigenze via Cesario Console, via Nazario Sauro, pia Partenope, piazza Vittoria (tra Partenope e via Caracciolo), via Caracciolo, viale Anton Dorhn, piazza della Repubblica, il tratto sempre di via Caracciolo compreso tra piazza Sannazaro e piazza della Repubblica ed anche il tratto a ridosso dello chalet delle Rose e dello chalet Ciro.

Limitazioni anche in via Chiatamone dove potranno accedere solo i residenti, i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. Anche la pista ciclabile sospesa.