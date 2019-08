Napoli: lo stop alla corsia preferenziale in via Acton ha creato numerosi disagi nel traffico cittadino. Incognite per il cantiere di prossima apertura.

Dopo la chiusura della corsia preferenziale in via Giulio Cesare, il traffico di Napoli è penalizzato anche dallo stop del percorso preferenziale in via Acton.

Stavolta, a differenza di quanto accaduto nel caso di Fuorigrotta, non si tratta di un dietrofront del Comune di Napoli rispetto a cosa mantenere in piedi del piano traffico post Universiade, quanto di una vera e propria emergenza per i lavori di un cantiere che non possono essere differiti.

E non mancano le polemiche sulla possibile riapertura o meno della corsia preferenziale. Come riportato da “Il Mattino”, la riunione dei tecnici nell’ambito della Conferenza dei servizi ha lasciato molte incognite. Metropolitana spa spinge infatti per avviare i lavori dei sottoservizi a piazza Municipio e in via Acton entro la fine del mese, con lunedì 26 agosto come data già fissata per l’avvio del cantiere.

Tuttavia, nei prossimi giorni verranno fatti dei sopralluoghi in via Acton proprio per decidere dove spostare, in vista del cantiere, i semafori che regolano alcuni attraversamenti pedonali strategici (Molo Beverello), le svolte per chi proviene da via Marina e l’attraversamento di piazza Municipio.

Foto: “Il Mattino”