Il Liceo F. Sbordone di Napoli vince il Concorso Musicale Internazionale “Città di Tarquinia”

Il Liceo Scientifico – Classico F. Sbordone di Napoli si è aggiudicato il primo premio del XII Concorso Musicale Internazionale “Città di Tarquinia”.

Pur non essendo un Liceo ad indirizzo musicale e quindi non specificamente introdotto nel settore, con regolari concerti e studi prettamente musicali, rende tale vittoria ancora più incredibile e prestigiosa, visto che a seguire questi promettenti ragazzi è anche la Preside Maria Antonella Caggiano, motivata da profonda passione per l’arte e per la musica.

Questo liceo, esempio nobile di passione e dedizione alla musica, ha un coro e un’orchestra stabile, “La Villanella” costituito da ben 50 ragazzi distribuiti tra un coro (40 cantanti) e 10 musicisti, con un organico orchestrale composto da arpa, chitarre, flauti (dolci e traversi), clarinetti, violoncelli, contrabbassi e percussioni.

I giovani artisti impegnati in questo ambizioso e interessante progetto, sono diretti dal M° Patrizia Fanelli, e propone un repertorio, in genere, di musica rinascimentale.

Non è la prima volta che il Liceo F. Sbordone si aggiudica un premio, infatti sono già risultati vincitori al II Concorso Nazionale per Cori “Voci nell’aria” di Roma, nel 2016. Inoltre sono stati anche scelti per rappresentare la Campania nell’evento nazionale “1000 voci per ricominciare” a favore della ricostruzione di Amatrice.

Infine, sono stati finalisti al Concorso Internazionale “Gef” Teatro Ariston di Sanremo 2017. Un caso davvero unico quello del Liceo Sbordone di Napoli che riesce a battere ogni anno i vari Licei Musicali presenti sul territorio nazionale e che sicuramente si impegnano in attività legate alla disciplina a loro più congeniale, quella della musica appunto, ma con impegno che evidentemente, non basta a raggiungere i traguardi conquistati dall’istituto.

Il merito lodevole del Liceo F. Sbordone, non è solo quello di partecipare con successo ai vari concorsi, ma è anche e forse soprattutto, quello di promuovere e divulgare la musica, come una delle discipline più belle e importanti della vita.

Non a caso in Italia è stato inventato il melodramma con Monteverdi, portato alla massima espressione con i capolavori indiscussi di Verdi, Puccini, Rossini, Donizetti e Bellini, mentre nel Seicento Napoli e Venezia, erano le capitali indiscusse della musica vocale e strumentale con Alessandro Scarlatti e il figlio Domenico, e con Traetta, Pergolesi, Leo, Durante, Cimarosa, Vinci e Paisiello.

Pertanto l’importanza che la musica riveste nella storia di Napoli e del Melodramma in particolare, affonda le radici in un contesto storico di vastissime proporzioni, che ogni istituto dovrebbe assolutamente approfondire, proprio come succede al Liceo F. Sbordone, che è riuscito a creare un’orchestra e un coro la cui vittoria va al di là del valore intrinseco di una realtà viva e feconda, di cui noi tutti siamo orgogliosi.

Foto pagina Facebook Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia