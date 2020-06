Alberghi di Napoli: il portale della piattaforma IDN si adegua alla fase 3 del Covid 19 garantendo ai turisti della Campania il massimo della sicurezza.

Con il desiderio sempre più forte di tornare alla normalità e le esigenze di ripresa del mercato, il portale Alberghi di Napoli (wwwalberghidinapolicom) della piattaforma IDN di Massimiliano Sacchetto e Carmela Autiero permette, adesso più che mai, di prenotare soggiorni e vacanze con fiducia e senza rischi di cattive sorprese.

Si tratta di un servizio dedicato al territorio campano e fortemente attento e localizzato su di esso. Tra le mete, oltre Napoli, anche Portici, Ercolano, Pozzuoli e Caserta. Le strutture affiliate sono tutte verificate e in prima fila nel metterci la faccia. Sono, infatti, gli stessi proprietari degli alberghi e bed and breakfast a raccontare cosa offra la propria struttura con riprese e video interviste.

Le prenotazioni, inoltre, risultano particolarmente sicure grazie ad un controllo incrociato dei dati forniti, in linea con le nuove normative europee in materia di acquisti online. Prima di confermarle, però, viene sempre verificato che il cliente stia ricevendo il prezzo più conveniente per l’alloggio scelto. Il portale “Alberghi di Napoli”, a differenza dei classici servizi di booking, consente di essere seguiti da persone che sono effettivamente sul territorio.