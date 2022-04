Associazione Scarlatti: in concerto Il Quartetto ESMÈ

Giovedì 14 aprile 2022, l’Associazione Scarlatti, presenta al Teatro Sannazaro “Il gioco delle Perle di Vetro” del QUARTETTO ESMÈ.

Tutto pronto, dunque, per il prossimo concerto della Associazione Alessandro Scarlatti che giovedì 14 aprile presenterà l’affascinante e “delicato” Quartetto Esmè, composto da quattro giovani ma già affermate musiciste coreane, residenti ormai da diversi anni in Germania.

L’insolito nome trae spunto da un’antica parola francese che significa “amato” o “stimato”. L’ensemble, nato nel 2016, si è affermato già nel 2018 con la vittoria del Concorso per quartetto d’archi della Wigmore Hall di Londra, nel quale si è aggiudicato il Primo Premio e quattro premi speciali (i premi per la miglior esecuzione di Mozart e Beethoven, il premio della Proquartet di Parigi e il premio della Fondazione Esterhazy).

Tra i molteplici altri riconoscimenti ha ricevuto anche il terzo premio al Concorso internazionale di musica da camera di Trondheim nel 2017, ed il Premio del pubblico al concorso Irene-Steels Wilsing nel gennaio 2018.

Questa giovane formazione si è fatta conoscere del pubblico napoletano a Villa Pignatelli per la Settimana di Musica d’Insieme del 2019 al fianco di Giovanni Sollima, dove fecero colpo per la loro precisione e pulizia del suono.

Le giovani artiste sono agguerrite come antiche guerriere: tecnica smagliante, sonorità aggressive, equilibrismi di piani dinamici un intreccio strumentale semplicemente perfetto, il loro modo di suonare ricorda un piccolo gioco di perle di vetro.

Il programma rappresenta un viaggio, in sintesi, all’interno della storia del quartetto e della sua evoluzione nel corso dei decenni: da Haydn a Čajkovskij fino a giungere agli anni a noi vicini, ed include anche un quartetto di Korngold, compositore austriaco dei primi anni del 900’, naturalizzato statunitense, diventato famoso per le colonne musicali di molti film di Hollywood.

Il Quartetto Esmé incide in esclusiva per Alpha Classics (Outhere): il primo CD, pubblicato nel 2020 (premiato con 5 stelle dalla rivista francese Diapason, e nominato tra i migliori album classici del 2020 dalla radio WQXR di New York) accosta a Beethoven e Bridge una innovativa composizione della compositrice coreana Unsuk Chin. In prossima uscita nel 2022 il secondo CD, intitolato “The fairy tale”, con musiche di Haydn, Schumann e Korngold.

L’accesso ai concerti è consentito con mascherina FFP2 e GREEN PASS RAFFORZATO.

Biglietti:

platea e palco I° fila € 25;

palco II°e III° fila € 20;

ridotto giovani (under 25) €12

Per questo concerto promozione palchi II° e II° fila 8€

Prevendita online: www.azzurroservice.it

Infoline

Associazione Alessandro Scarlatti

081 406011

Whatsapp 3426351571

info@associazionescarlatti.it; www.associazionescarlatti.it

Programma

Franz Joseph Haydn (1732 – 1809)

Quartetto in sol maggiore op. 77 n. 1 Hob.III:81

Eric Wolfgang Korngold (1837 – 1957)

Quartetto n.2 in mi bemolle maggiore op.26

Allegro

* * *

Pëtr Il’ič Čajkovskij (1840 -1893)

Primo Quartetto in re maggiore op. 11

QUARTETTO ESMÈ

Wonhee Bae, violino

Yuna Ha, violino

Jiwon Kim, viola

Yeeun Heo, violoncello