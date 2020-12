Associazione Scarlatti, la nuova stagione di concerti in streaming

Non si ferma la preziosa attività dell’Associazione Scarlatti che attraverso questo sito www.ilteatroinrete.it dal 3 gennaio al 13 febbraio andrà in Streaming, con una nuova Stagione di Concerti

Il terribile e surreale momento drammatico che la nostra società sta vivendo, penalizzando categorie come quella dello spettacolo e quindi della cultura, non ha mai fermato il prezioso lavoro di enti seri e centenari come quello dell’Associazione Scarlatti che, per contrastare un fenomeno così subdolo ed invisibile, inaugura per la prima volta la sua esperienza nel campo dello streaming. Si tratterà in definitiva di una nuova Stagione composta da 7 concerti registrati live e trasmessi in differita attraverso la piattaforma www.ilteatroinrete.it, che saranno arricchiti da una breve e preziosa guida all’ascolto per ciascun concerto, con sottotitoli in inglese con l’intenzione di raggiungere anche un pubblico internazionale. Gli appuntamenti avranno cadenza settimanale, in orario pomeridiano di giorni festivi e ogni concerto avrà un biglietto del costo di 3 €.

“Abbiamo elaborato questo bellissimo programma per riempire il vuoto musicale, in attesa che si possa riprendere a pieno regime con i concerti dal vivo – commenta il Presidente Oreste de Divitiis – Tutto questo per dimostrare la volontà, la capacità della Scarlatti di continuare la Sua strada gloriosa.”

La proposta artistica che compone il cartellone dei concerti pone al centro anche la volontà di celebrare Ludwig van Beethoven, il cui 250° anniversario dalla nascita è rimasto vittima del continuo stop and go ai concerti dal vivo, con una prestigiosa Integrale delle 10 Sonate per volino e pianoforte eseguite da Ilya Gringolts e Peter Laul in 4 puntate, che saranno inaugurate Domenica 3 gennaio 2021 alle ore 18; inoltre ci sarà anche un approfondimento dedicato alla più celebre di esse, la celeberrima Sonata per Violino e Pianoforte in la maggiore n. 9, op. 47, detta “a Kreutzer”.

Dopo aver studiato violino e composizione a San Pietroburgo, Ilya Gringolts ha frequentato la Juilliard School of Music dove ha studiato con Itzhak Perlman. Nel 1998 a 16 anni ha vinto il prestigioso Concorso ‘Premio Paganini’ divenendo il più giovane vincitore nella storia del Concorso.. Ognuno dei 4 appuntamenti ( gli altri saranno sabato 16 gennaio, Sabato 23 gennaio e Sabato 30 gennaio) sarà introdotto da una presentazione curata da Stefano Valanzuolo.

Di grande prestigio il secondo appuntamento del cartellone in programma Domenica 10 gennaio alle ore 18 che vedrà il soprano Maria Grazia Schiavo – considerata tra i soprani italiani di riferimento nel repertorio belcantistico e barocco e grande specialista del repertorio napoletano – e il pianista Maurizio Iaccarino in un programma di romanze “da salotto” intitolato “Passeggiate amorose da Napoli a Parigi tra il XVIII e il XIX secolo”.

Questo concerto fa parte del progetto “Silenzio in sala a tempo di musica”, la prima stagione concertistica online realizzata dal Comitato nazionale Amur del quale la Associazione Alessandro Scarlatti fa parte al fianco di 12 tra le più prestigiose istituzioni cameristiche italiane: Società dei Concerti di Parma, Società del Quartetto di Milano, Fondazione Società dei Concerti di Milano, Associazione Amici della Musica di Padova, Fondazione Musica Insieme di Bologna, Fondazione Perugia Musica Classica, Società dei Concerti di Trieste, Società del Quartetto di Vicenza, Marche Concerti, Associazione Musicale Etnea, Associazione Siciliana Amici della Musica di Palermo, Associazione Ferrara Musica.

Da gennaio ad aprile 2021 il progetto prevede tredici appuntamenti, in altrettanti diversi teatri o sale in tutta Italia, che saranno registrati a porte chiuse e trasmessi in streaming gratuito sul nuovo portale www.comitatoamur.it e sul canale Youtube della Associazione Alessandro Scarlatti Il fotografo Daniele Ratti immortalerà ciascun concerto con un’unica immagine, il cui processo di impressione durerà per tutto il concerto e sarà visibile al pubblico.

In questo modo il linguaggio della musica si fonderà con quello della fotografia e darà vita a un’esperienza multimediale dal forte impatto emotivo. Altri autorevoli protagonisti saranno il pianista Federico Colli (trasmissione Sabato 6 febbraio) e la Cappella Neapolitana diretta da Antonio Florio ( Sabato 13 febbraio) che proporrà l’Oratorio Agar e Ismaele di Alessandro Scarlatti.

Progetti in corso

Durante questo periodo di forzata assenza dai palcoscenici, la Associazione Alessandro Scarlatti non è rimasta inattiva neanche sul fronte dei progetti didattici che da anni persegue.

Il Progetto MusiCasanova è ripreso attraverso la Didattica a Distanza sulla piattaforma della IC Casanova-Costantinopoli: realizziamo sia lezioni in diretta che una sorta di “dispense” video che siano utili per i bambini per memorizzare le lezioni e micro lezioni sul flauto dolce, ad opera di Alessandro De Carolis, nostro docente per questo progetto.

Per quanto riguarda il nostro ormai consolidato ( 4 anni di vita) progetto Parliamo di Musica per le Scuole abbiamo riconfermato le convenzioni con il Liceo Umberto I e con il Liceo musicale- coreutico Palizzi-Boccioni, così come i rapporti con molte delle scuole medie che in questi anni frequentavano le mattinate al Sannazaro. Per loro abbiamo realizzato finora tre puntate di “Parliamo di Musica per le scuole via web”.

Sono 3 incontri con l’artista con Giovanni Sollima, Aniello Desiderio e Francesco Dillon (Quartetto Prometeo) che servono come materiale di dialogo negli incontri che il Direttore Artistico Tommaso Rossi cura personalmente via Didattica A Distanza con le scuole stesse. Le video-lezioni sono visibili sul canale Youtube della Associazione Alessandro Scarlatti.

Seguiranno interviste a Maria Grazia Schiavo, Federico Colli e Antonio Florio. Abbiamo anche proseguito il progetto Lo Sguardo e il Suono, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. È stato inoltre realizzato all’interno di Palazzo Zevallos Stigliano – Gallerie d’Italia un video-concerto con giovani eccellenti solisti come Federico Maddaluno al mandolino e Giulio Tavaniello alla chitarra che suoneranno musiche napoletane di fine ottocento in sintonia con i contenuti della mostra “Napoli Liberty “, ancora presente nel prestigioso palazzo e per la quale l’Associazione Alessandro Scarlatti ha già curato, con Simona Frasca, membro del comitato artistico, le musiche di accompagnamento alla mostra stessa.

Saranno presenti anche interventi della stessa Simona Frasca e di Luisa Martorelli, curatrice della mostra. Il video sarà visibile sul canale “Youtube” della Associazione Alessandro Scarlatti.

SCARLATTI LIVE IN STREAMING 2021

3 GENNAIO – 13 FEBBRAIO 2021

Domenica 3 gennaio 2021 – ore 18.00

ILYA GRINGOLTS, violino

PETER LAUL, pianoforte

Ludwig van Beethoven – Integrale delle Sonate per violino e pianoforte, primo concerto

Sonata in la maggiore op. 47 a Kreutzer

Guida all’ascolto di Stefano Valanzuolo

Domenica 10 gennaio 2021 – ore 18.00*

MARIA GRAZIA SCHIAVO, soprano

MAURIZIO IACCARINO, pianoforte

Passeggiate amorose: da Napoli a Parigi tra il XVIII e il XIX secolo

In collaborazione con il progetto nazionale “Silenzio in sala a tempo di Musica” del Comitato AMUR

Sabato 16 gennaio 2021 – ore 18.00

ILYA GRINGOLTS, violino

PETER LAUL, pianoforte

Ludwig van Beethoven – Integrale delle Sonate per violino e pianoforte, secondo concerto

Sonata in mi bemolle maggiore op. 12 n. 3; Sonata in la maggiore op. 30 n.1; Sonata in fa maggiore op. 24 La primavera

Guida all’ascolto di Stefano Valanzuolo

Sabato 23 gennaio 2021 – ore 18.00

ILYA GRINGOLTS, violino

PETER LAUL, pianoforte

Ludwig van Beethoven – Integrale delle Sonate per violino e pianoforte, terzo concerto

Sonata in la maggiore op. 12 n. 2; Sonata in do minore op. 30 n. 2; Sonata in sol maggiore op. 96

Guida all’ascolto di Stefano Valanzuolo

Sabato 30 gennaio 2021 – ore 18.00

ILYA GRINGOLTS, violino

PETER LAUL, pianoforte

Ludwig van Beethoven – Integrale delle Sonate per violino e pianoforte, quarto concerto

Sonata in re maggiore op. 12 n. 1; Sonata in la minore op. 23; Sonata in sol maggiore op. 30 n. 3

Guida all’ascolto di Stefano Valanzuolo

Sabato 6 febbraio 2021 – ore 18.00

FEDERICO COLLI, pianoforte

Domenico Scarlatti – Sonate K19, K430, K32, K87, K40, K431, K1, K95

Wolfgang Amadeus Mozart – Fantasia in do minore K 475

Ludwig van Beethoven – Sonata quasi una fantasia in do diesis minore op. 27 n. 2 Al chiaro di luna

Sabato 13 febbraio 2021 – ore 18.00

CAPPELLA NEAPOLITANA

ANTONIO FLORIO, direttore

Alessandro Scarlatti – Agar et Ismaele esiliati, oratorio a 5 voci

Guida all’ascolto di Dinko Fabris

Trasmissioni in streaming dalla piattaforma www.ilteatroinrete.it

Biglietto acquistabile online sulla piattaforma www.ilteatroinrete.it € 3,00

*Il solo concerto del 10 gennaio 2021 è gratuito e visibile sul canale Youtube della Associazione Alessandro Scarlatti