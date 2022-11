Associazione Scarlatti, a Villa Pignatelli la “Settimana di Musica d’Insieme”

Ritornano con grande piacere, da domenica 27 novembre 2022 (ore 11) nella bellissima location di Villa Pignatelli, le attività della “Settimana di Musica d’Insieme”, organizzate dalla centenaria Associazione Scarlatti.

Con la presentazione/concerto del graphic novel dedicato alla figura di Enrico Caruso “Una Canzone d’amore”, pubblicato da Guida Editori nell’ambito della collana Scarlatti Musicomics, ritornano nuovamente a Villa Pignatelli le attività della “Settimana di Musica d’Insieme”.

Si tratta di una esposizione delle più belle tavole dei due fumetti finora pubblicati nella collana Scarlatti Musicomics, che resterà visibile nella preziosa e nota Veranda neoclassica di Villa Pignatelli, fino al 4 dicembre 2022.

L’evento, in collaborazione con l’Associazione Amici del San carlo si divide in due momenti: il mezzosoprano Gabriella Colecchia con Gianni Gambardella al pianoforte eseguirà una raccolta di canzoni napoletane rese celebri da Enrico Caruso; successivamente gli autori del graphic novel Chiara Macor (sceneggiatura), Alessio Petillo (disegni), Chiara Imparato (colori) e Pako Massimo (grafica) si confronteranno con il sociologo Sergio Brancato e la etnomusicologa Simona Frasca sulla “contaminazione” dei linguaggi artistici nell’ottica di divulgazione del linguaggio della musica.

Questo evento inaugura la rassegna della Associazione Alessandro Scarlatti “Settimana di Musica D’insieme”, manifestazione promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli città della musica”e realizzata in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania. Tra il 27 novembre e il 4 dicembre 2022 si ripropone lo storico appuntamento con la Settimana di Musica d’Insieme (nel 1971 la prima edizione, ideata da Gianni Eminente e Salvatore Accardo).

Il progetto prevede le consuete prove aperte al pubblico e i concerti nella Sala Veranda di Villa Pignatelli e la presenza di affermati cameristi del panorama internazionale, giovani strumentisti e noti musicisti napoletani e campani. Quest’anno la formula delle prove aperte contagia anche il repertorio barocco: nella vicina Chiesa Anglicana il pubblico potrà seguire le prove aperte del concerto di musica sacra dedicato a Johann Sebastian Bach, che vedrà protagonista il grande soprano Maria Grazia Schiavo.

Un’ulteriore innovazione della formula prevede incontri specifici con le scuole in cui alcuni Istituti Scolastici di Napoli e provincia, coinvolti nel ciclo “Parliamo di Musica per le Scuole”, avranno la possibilità di seguire le prove aperte, sia del repertorio cameristico che del concerto barocco.

Scarlatti Musicomics nasce dal tentativo di dare una forma seriale a un progetto di divulgazione musicale che abbia come perno il graphic novel, uno strumento certamente nuovo per questi scopi e trasversale, nel senso che raccoglie appassionati e fruitori negli ambienti più diversi e anche nelle più differenti fasce di età. Non poteva che partire con la storia di Alessandro Scarlatti (il compositore eponimo della nostra associazione) e di suo figlio Domenico, una vicenda interessantissima perché racconta uno spaccato fondamentale della storia della musica barocca e, nello stesso tempo, rappresenta un esemplare racconto del rapporto difficile e intenso tra un genitore e un figlio. Un tema attualissimo e, nello stesso tempo, universale pubblicato nel 2021 con il titolo “la Musica nel sangue”.

L’ingresso gratuito è riservato su prenotazione via mail

prenotazioniscarlatti@gmail.com.

N.B.: Si accede al concerto solo con la stampa di conferma della prenotazione.

Info

Associazione Alessandro Scarlatti

Info telefono e Whatsapp: 3426351571

info@associazionescarlatti.it | www.associazionescarlatti.it

Prenotazioni: prenotazioniscarlatti@gmail.com

Programma del concerto

All’ombra del Vesuvio

Un viaggio nella tradizione attraverso le più belle canzoni napoletane a cavallo dei secoli XIX e XX interpretate dal celebre tenore Enrico Caruso.

Anonimo

Te voglio bene assaje

Guglielmo Cottrau/Vincenzo Bellini

Fenesta ca lucive

Gaetano Donizetti

Me voglio fa’ ‘na casa

Salvatore Di Giacomo/Mario Costa

Luna nova

Gabriele D’Annunzio/Francesco Paolo Tosti

‘A Vucchella

Salvatore Di Giacomo/ Francesco Paolo Tosti

Marechiaro

Salvatore Di Giacomo/Mario Costa

Catarì

Giovanni Capurro/Eduardo Di Capua

O’ sole mio

Vincenzo Russo/Eduardo Di Capua

I’ te vuria vasa’

Giambattista De Curtis/Ernesto De Curtis

Torna a Surriento

Gabriella Colecchia, mezzosoprano

Gianni Gambardella, pianoforte

Mezzosoprano, Gabriella Colecchia è nata a Napoli dove studia al Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, diplomandosi e laureandosi col massimo dei voti in Canto Lirico, Canto e Coralità, e Musica Vocale da Camera; si perfeziona inoltre all’ Accademia Rossiniana di Pesaro, selezionata da Alberto Zedda. Giovanissima si pone all’attenzione internazionale vincendo prestigiosi concorsi come il Pavarotti International Voice Competition di Philadelphia, dove debutta al suo fianco all’Academy of Music, ed il Concorso Internazionale Toti dal Monte di Treviso. Attualmente è docente di Teorie e tecniche dell’ interpretazione scenica (Arte Scenica e Dizione) al Conservatorio di Musica G. Puccini di Gallarate. Napoletano, Gianni Gambrdella ha studiato direzione d’orchestra, composizione e pianoforte, diplomandosi con il massimo dei voti presso il Conservatorio S. Pietro a Majella della sua città. Ha tenuto concerti per diversi enti musicali nazionali tra cui il Teatro S. Carlo e l’Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli, il Teatro Lirico di Cagliari, l’Emilia Romagna Festival, la RAI, il Ravello Festival, l’Accademia Montis Regalis e tanti altri. E’ stato direttore del gruppo “Jazz at the Philarmonic” dei Cameristi del Teatro San Carlo di Napoli con il quale ha affrontato un repertorio di contaminazione di songs del repertorio americano rivisitate nel linguaggio classico e per cui ha scritto anche numerosi arrangiamenti. Attivo anche come compositore, ha scritto tre quadri lirici; l’ultimo lavoro, Casa Galbiati, rappresentato in prima assoluta al Teatro Galleria Toledo di Napoli, è stato accolto con grande successo di pubblico e di critica. E’ docente di accompagnamento pianistico presso il Conservatorio “G. Verdi” di Como.