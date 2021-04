Anticipazioni Uomini e Donne: Samantha e Bogdan a telecamere spente

Uomini e Donne, registrazione del 24 aprile. Nell’ultima esterna di Samantha e Bogdan c’è un momento in cui la tronista chiede di spegnere le telecamere. Alessio non la prende bene.

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione Uomini e Donne del 24 e 25 aprile 2021 del trono classico. Protagonisti di questa puntata sono stati i troni di Samantha Curcio e Giacomo Czerny, entrambi alle prese con delle scelte difficili.

Nel corso della puntata, infatti, i due tronisti hanno dichiarato di essere in difficoltà nella scelta perchè a loro piacciono entrambi i loro corteggiatori. Questi ultimi, ovviamente, non sono per niente contenti della situazione.

Uomini e Donne, Alessio contro Samantha Curcio.

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, il trono classico ha visto molte discussioni. Si parte con Samantha Curcio: vediamo prima la sua esterna con Alessio. Lui ammette di averla messa alla prova nelle scorse esterne non presentandosi.

Poi, per farsi perdonare, fa una videochiamata con il padre per presentarle la ragazza, anche come segnale di fiducia verso di lei. Vediamo poi l’esterna con Bogdan, dove i due fanno karaoke e poi lei chiede di spegnere le telecamere.

Tornati in studio, Samantha racconta che tra di loro c’è stato un bacio. La cosa non ha fatto per niente piacere ad Alessio, che protesta per il suo comportamento. Lei risponde che deve fare il suo percorso e lui deve rispettare questa cosa.

Passiamo poi al trono di Giacomo Czerny. Nella scorsa puntata il tronista racconta della sua esterna con Martina, che è stata definita la migliore fatta fino ad ora. Al momento della messa in onda, però, Carolina lascia lo studio.

Decide poi di seguire la ragazza, per avere un confronto con lei. Nella nuova puntata, Maria De Filippi vuole sapere se Giacomo vuole rivedere quello che è successo fuori dallo studio con Carolina o la reazione di Martina.

Giacomo sceglie di vedere la reazione di Martina, già sapendo cosa è successo con Carolina. Vediamo quindi la dama in lacrime, che si chiede perchè lui è uscito se lei prova un sentimento così forte.

Anche Carolina si chiede la stessa cosa, perchè lui non la guarda più come prima anche se i suoi sentimenti sono più forti di prima. Ad entrambe Giacomo risponde che lui deve fare il suo percorso e loro devono rispettarlo.

Anche Samantha interviene nella discussione, supportando il tronista e spiegando che per loro funziona così, essendo interessati a entrambi i proprio corteggiatori. Anche le ragazze protestano per questo ragionamento.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.