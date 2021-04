Uomini e Donne: Gemma Galgani polemizza con gli opinionisti e scoppia in lacrime

Anticipazioni Uomini e donne trono over: Gemma Galgani ancora una volta al centro dell’attenzione per le polemiche con Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Arrivano le anticipazioni sull’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, che vedono protagoniste, manco a dirlo, le vicende amorose della “superstar” Gemma Galgani.

La dama torinese del dating show di Maria De Filippi aveva lasciato il suo numero di telefono ad un signore di nome Antonio, che le aveva già palesato il fatto che tra loro potrà esserci solo amicizia.

All’inizio della puntata, sarà trasmesso un video fuori onda, in cui Gemma si lamenta di Tina Cipollari, “incolpandola” del fatto che tutti gli uomini scappano di fronte a lei temendo che la dama sia interessata solo all’aspetto sessuale di un rapporto, sottolineando il suo rammarico di fronte alle parole di Antonio. Gemma poi si siede al centro dello studio con Aldo. Lei gli dice che lo sta frequentando in amicizia, mentre lui vuole qualcosa di più.

I due si sono visti lo scorso sabato, guardando insieme la puntata di Amici in intimità, visto che si sono anche presi per mano e un abbraccio. Poi lui le ha detto di non andare oltre, anche per non farla attaccare dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. A quel punto Gemma scoppierà in lacrime perché molto dispiaciuta dell’accaduto.

Tuttavia, gli opinionisti accuseranno Tina di piangere solo per la paura di rimanere da sola e senza più cavalieri che la corteggino.

Uomini e Donne trono over: una signora tra Sara e Biagio

Oltre a Gemma Galgani, l’ultima registrazione del trono over vedrà al centro dello studio di Maria De Filippi anche Sara e Biagio, che sembrano aver litigato a causa di una signora che lui ha voluto tenere, con tanto di appuntamento serale.

Tuttavia, Sara lo ha voluto rivedere, soprattutto perché Biagio le ha detto di essere preso solo da lei, abbandonando la nuova frequentazione. A quel punto nasce una nuova polemica, visto che la signora suddetta arriva in studio a dir poco stupita, visto che Biagio non le ha mai detto di voler troncare la loro frequentazione.

Ma il cavaliere conferma di voler frequentare solo Sara anche fuori dal programma. Si parla addirittura di un regalo, una collana, fatta dal cavaliere alla dama del trono over.