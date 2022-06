Amici 22, anticipazioni: Michele Bravi nuovo professore

Amici 22, anticipazioni. Nella prossima stagione ci potrebbe essere un avvicendamento tra i prof: Michele Bravi al posto della Pettinelli?

Arrivano le prime anticipazioni sulla prossima stagione di Amici 22. A un mese dalla fine del programma, tante sono le voci che si rincorrono per scoprire cosa ci aspetta l’anno prossimo nella scuola di Maria De Filippi.

Da pochi giorni sono aperti i casting per scegliere i nuovi allievi ed è proprio li che si nasconde l’anticipazione più succosa per la prossima stagione, almeno secondo le anticipazioni de Il Messaggero.

Secondo il giornale, infatti, Michele Bravi sarà presente al casting in quanto nuovo professore di canto della scuola. Il ragazzo prenderà il posto di Anna Pettinelli, data per partente alla fine di questa stagione?

Per il momento non abbiamo notizie certe, in quanto nessuno dei protagonisti si è ancora espresso, ne lo hanno fatto Maria De Filippi e la sua squadra. Sappiamo solo che l’ipotesi de Il Messaggero nasce dalla profonda amicizia che lega la presentatrice e il cantante.

Maria gli è stata vicina nel momento di massimo sconforto per Bravi: il cantante è sprofondato nella depressione in seguito a un incidente stradale che lo ha coinvolto e che ha visto la morte di una donna alla guida di una moto.

Accusato di omicidio stradale, uscì dal processo patteggiando una pena di un anno e sei mesi di reclusione. E’ stato proprio allora che i due si sono avvicinati e Maria lo ha anche riportato a cantare in pubblico in uno speciale di Amici.

