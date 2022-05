Amici 22, anticipazioni: partono i casting per la prossima edizione

Amici 22, anticipazioni. Appena conclusa l’ultima edizione, ripartono subito i casting del talent show del prossimo anno.

Arrivano le prime anticipazioni della 22 stagione di Amici. Il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, archiviata l’ultima edizione vinta da Luigi, ha iniziato i casting per la prossima stagione.

In autunno, infatti, le porte della scuola di Amici 22 riapriranno e nuovi studenti inizieranno il percorso per vincere la nuova edizione del talent. Per potersi iscrivere bisogna compilare un form sul sito di WittyTv.

In questo form bisognerà fornire tutti i propri dati: nome, cognome, sesso, data di nascita, città e provincia di nascita. Bisogna indicare se ci si presenta come singoli oppure in gruppo. Bisognerà poi indicare i propri recapiti e i propri contatti social.

Inoltre andranno aggiunti il proprio codice fiscale, due foto e un video, materiale da inserire e caricare mentre si compila il modulo con i propri dati personali. Il video costituisce un criterio di preselezione ed è importante che quindi risponda ai requisiti richiesti.

Si dovrà, infine, comporre un testo di massimo 1000 caratteri per presentarsi, raccontando la propria storia e la propria passione.

