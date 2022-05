Amici 21, finalissima: il vincitore è il cantante Luigi

Amici 21, la finalissima. Dopo l’intera stagione scopriamo insieme come è andata la sfida che ha incoronato Luigi vincitore.

Con un giorno di ritardo, scopriamo finalmente il vincitore di Amici 21. Ricordiamo, infatti, che la finale del talent show di Canale 5 è stato rimandato da sabato 14 a domenica 15 per la finale dell’Eurovision Song Contest.

Advertisement

La puntata si apre con l’ingresso degli sfidanti e della campionessa in carica Giulia che riconsegna la coppa. Prima di iniziare Maria De Filippi dedica alcune parole per ogni singolo finalista.

Si parte con la sfida tra i 4 cantanti, che ci darà il primo finalista. Al primo giro viene eliminato Albe, mentre al secondo è Sissi ad essere eliminata. La prima finale viene vinta da Luigi, che supera anche Alex.

Si passa poi alla sfida tra Serena e Michele, che propongono una serie di balli. Prima di scoprire chi dei due andrà in finale, entrambi ricevono una grossa sorpresa. A Serena, infatti, viene consegnata una borsa di studio per la prestigiosa scuola di danza Alvin Ailey a New York.

Per Michele, invece c’è un videomessaggio di Roberto Bolle che lo invita a ballare allo show-evento del 5 settembre al Castello Sforzesco di Milano. Scopriamo quindi che il finalista tra i due è Michele.

La sfida prosegue quindi con la finalissima tra il ballerino Michele e il cantante Luigi. Prima del verdetto, però, è tempo di premiazioni. Entra in studio Sofia Goggia che nomina Maria De Filippi “Ambassador” per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Dopo il premio della critica viene assegnato il Premio Tim del valore di 30mila euro che va a Serena. Il premio delle radio va “Tienimi stanotte” di Luigi. Il premio Oreo, da 20mila euro, viene assegnato ad Alex.

Quindi viene assegnato il Premio Marlù, da 7mila euro in gettoni d’oro, a ciascuno dei finalisti. Sia Luigi che Michele, come vincitori del premio di categoria, portano a casa 50mila euro, ma il vincitore ha quello finale da 150mila euro. Premio che va a Luigi, vincitore della finalissima di Amici 21.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Rileggi le ultime anticipazioni di Amici 21.