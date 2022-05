House of the Dragon, anticipazioni: nuovo trailer per la serie tv [VIDEO]

House of the Dragon, anticipazioni. Ecco il nuovo trailer e i nuovi poster dello spin-off della popolare serie tv Games of Thrones.

Arrivano le ultime anticipazioni della serie tv House of the Dragon, la serie spinoff della celebre serie tv Game of Thrones sui Targaryen. Infatti, HBO ha rilasciato un trailer dell’opera e alcuni poster sui protagonisti principali.

Advertisement

La serie debutterà il prossimo 21 agosto e l’obiettivo principale è far dimenticare ai tantissimi fan il discusso finale della serie tv originale. Di seguito presentiamo la trama ufficiale di House of the Dragon.

“Incentrato sulla dinastia Targaryen, il cui simbolo, come ricordato nel titolo, è proprio il drago, il prequel è ambientato trecento anni prima che Daenerys diventi Khaleesi. È qui che la figlia di Aenar, Daenys la Sognatrice, predice ai Targaryen un cataclisma destinato a distruggere tutti i territori della Valyria“.

Ecco il cast della serie: Paddy Considine è Re Viserys Targaryen, mentre Emma D’Arcy è sua figlia Rhaenyra. Rhys Ifans sarà Otto Hightower (La Mano del Re), Olivia Cooke è Alicent Hightower (Figlia della Mano del Re).

Steve Toussaint interpreterà Corlys Velaryon (Il serpente del mare), Edie Falco invece è Rhaenys Targaryen (La regina che non venne incoronata). Fabien Frankel darà il volto Criston Cole (Cavaliere della guardia reale), Fabien Frankel, infine, è Criston Cole (Confidente di Daemon Targaryen).

Ecco il trailer della serie tv.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hollywood Reporter (@hollywoodreporter)

Rileggi le ultime anticipazioni di House of the Dragon.