Amici 21, anticipazioni serale: Calma e Crytical eliminati

Amici 21, anticipazioni puntata serale del 26 marzo. I primi eliminati della puntata sono gli allievi Calma e Crytical.

Arrivano le ultime anticipazioni della puntata del serale di Amici 21 del 26 marzo. Già decise le prime due eliminazioni, ricordiamo che possono essere massimo 3 a puntata, della serata: Calma, allievo di Rudy Zerbi, e Crytical, allievo di Anna Pettinelli.

Il primo ad essere eliminato è stato Calma, finito in sfida con Christian, allievo di Raimondo Todaro. In automatico possiamo dire che il primo guanto di sfida è stato vinto da Cuccarini–Todaro, che però hanno perso poi il secondo.

Il sospetto che fosse proprio l’allievo di Zerbi a dover lasciare il programma era venuto anche allo stesso Calma, nome d’arte di Marco Barnieri, che aveva dichiarato all’amico Christian di aver cantano davvero male nella sua prova.

Il sospetto si è poi tramutato in certezza quando Maria De Filippi ha dichiarato il perdente della prova nella casetta dei talenti poco dopo.

Il secondo eliminato è arrivato dalla sfida tra Crytical e di nuovo di Christian, finito nel mirino di Alessandra Celentano, che lo ha messo più volte alla prova per farlo crollare, dato che lei ritiene non abbia le qualità adatte per andare avanti nel programma.

Anche questa volta, però, la professoressa non è riuscita nel suo intento in quanto è stato Crytical, al secolo Francesco Paone, a dover lasciare il programma. Gli spettatori hanno anche dichiarato che il ragazzo è stato visto molto provato all’uscita dalla casetta.

