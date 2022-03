Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 1° aprile: Marco tradisce Gemma?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 28 marzo al 1° aprile. L’attrazione tra Marco e Stefania aumenta, come andrà a finire?

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Paradiso delle Signore, dal 28 marzo al 1° aprile. Lo scontro tra Gemma e Stefania continua, con la prima convinta che nel rapporto tra la sorellastra e il fidanzato Marco ci sia di più di un’amicizia.

Anche Irene è convinta che Stefania provi qualcosa per Marco, ma i due continuano a negare. Come andrà a finire? Marcello scopre che Salvo vuole lasciare Milano e non la prende bene.

Il Paradiso delle Signore, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Gemma non dice nulla alla sua famiglia in merito allo scontro con Stefania, alla quale comunque non concede nessuna possibilità di spiegarsi. Mentre Salvo fa progetti per un futuro lontano da Milano, Marcello viene sapere da Ludovica che Flavia è tornata alla carica sulla loro relazione, manifestando ancora una volta tutta la sua contrarietà al fatto che lui e la figlia continuino a frequentarsi. Stefania racconta a Marco che Gemma ha scoperto tutto. Dante ha deciso di colpire Vittorio. Nel frattempo, Beatrice sta legando sempre di più con Romagnoli.