Amici 21, anticipazioni: Maria De Filippi spiega le nuove regole

Amici 21, anticipazioni. Iniziata la nuova stagione del talent show e Maria De Filippi spiega al pubblico e agli allievi le nuove regole.

Debutta la nuova stagione di Amici, celeberrimo talent show condotto da Maria De Filippi. Maria ha presentato il nuovo cast di professori e gli alunni selezionati per le classi, che in questi giorni si vanno componendo.

La presentatrice ha anche spiegato le nuove regole che vedranno una competizione serrata ogni settimana. Gli alunni dovranno, infatti, sostenere prove settimanali di canto e ballo guadagnandosi di volta in volta la conferma.

Partiamo dalle basi, innanzitutto tornerà la storica felpa azzurra che verrà assegnata a cantanti e ballerini che faranno parte delle classi dei professori. Ognuno di loro, durante la settimana, prepareranno due esibizioni da fare il sabato.

Per i cantanti saranno due brani e per i ballerini due coreografie. Ognuno di loro, quindi, riconsegnerà la maglia e solo dopo la propria esibizione, qualora fosse ritenuto meritevole dal proprio insegnante, potrà riaverla e proseguire con il suo percorso.

E’ chiaro che con questo regolamento, viene restituito un maggiore potere decisionale ai professori, che non solo potranno decidere chi è meritevole, ma anche proporre sfide tra gli alunni e i candidati che mano a mano stanno venendo provinati nei casting settimanali.

Ogni professore potrà confermare o no solo i propri alunni, mentre per gli altri potranno esprimere dubbi o conferme. Inoltre potranno, in caso di eliminazione, decidere se accettare il cantante o ballerino nella propria scuderia.

