Amici 21, ecco i nuovi allievi del talent di Maria De Filippi: c’è anche il figlio di Gigi D’Alessio

Amici 21: anche LDA (figlio di Gigi D’Alessio) tra i nuovi concorrenti della 21ma edizione del talent show di Maria De Filippi. Ecco i nomi dei nuovi allievi di canto e ballo.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 19 settembre, è andata in onda su Canale 5 la prima puntata pomeridiana di Amici 21, nuova edizione del popolarissimo talent show di Maria De Filippi.

Tra le novità di rilievo del cast, spiccano l’arrivo tra gli insegnanti di Raimondo Todaro (nuovo Prof. di ballo con Veronica Peparini e Alessandra Celentano) e Lorella Cuccarini (che lascia il ballo e passa al canto con Rudy Zerbi e Anna Pettinelli).

La puntata si è aperta con un doveroso ricordo di Michele Merlo, ex cantante del talent scomparso a 28 anni per una malattia. Tanti gli ospiti in studio, come Giulia Stabile (vincitrice della scorsa edizione), Aka7even, Deddy, Alessandro, Gerry Scotti, Roberto Baggio, Eleonora Abbagnato, Tommaso Paradiso e Raoul Bova. Ufficializzati i primi allievi della scuola di “Queen Mary”. Per il canto ci saranno Carla Vizzini, Alex. Flaza, Luigi, Albe, Tommaso, Inder e Giacomo. Tra i ragazzi impegnati nel canto ci sarà inoltre Luca D’Alessio, nome d’arte LDA, figlio 18enne di Gigi D’Alessio.

Per quanto riguarda il ballo, Raimondo Todaro sceglie di tenere per una settimana due di loro Nunzio e Mattia per capire meglio a chi affidare il banco e così la maglia resta in sospeso. Nuovi protagonisti della danza saranno anche Serena, Carola, Mirko e Christian.

Altre novità ci saranno negli appuntamenti quotidiani su Canale dal lunedì al venerdì (ore 16.10), mentre la prossima puntata del weekend è prevista per domenica 26 settembre (ore 14).