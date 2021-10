Amici 21, anticipazioni: doppia eliminazione nello speciale pomeridiano

Amici 21, anticipazioni. Domenica 17 ottobre assisteremo a una doppia eliminazione, ospiti della puntata Ermal Meta e The Kolors.ù

Arrivano le ultime anticipazioni dello speciale pomeridiano di Amici di domenica 17 ottobre. Nella nuova puntata assisteremo all’eliminazione della cantante Elisabetta e il ballerino Matt.

La Celentano ha messo in sfida l’aspirante allievo Guido Domenico in quella che tutti sospettano essere una vendetta verso Veronica che aveva messo Mirko in sfida più e più volte, fino alla sua eliminazione.

Flaza ha ancora la maglia sospesa per una settimana. Lorella Cuccarini ha spiegato che non intende eliminarla in quanto a 20 anni capita di sbagliare e la decisione sarebbe un fallimento per tutti.

Successivamente Maria De Filippi spiega che i cantanti sono stati tutti puniti a causa delle continue lamentele per ogni piccola cosa, dagli orari agli esercizi assegnati. Al contrario i ballerini non hanno fatto problemi e non saranno puniti.

La punizione consiste nel preparare una cover a testa scelta dalla produzione con la partecipazione di Ermal Meta con a disposizione solo 60 minuti prima che iniziasse la puntata.

Il cantante ha poi dovuto stilare una classifica dei ragazzi, tranne che di Giacomo. Il ragazzo non ha concorso perché ha pianto talmente tanto per l’uscita di Matt che Ermal ha preferito non giudicarlo.

La classifica finale vede: al primo posto si è classificato Alex Alex con Before you go di Lews Capaldi, al secondo Nicol con A te di Jovanotti eterzo posto per Rea con Another love di Tom Odell.

Al quarto posto vediamo Luigi con A mano a mano, al quinto Albe Albe con Mi fai impazzire, sesto posto per LDA con A te di Jovanotti, al settimo Tommaso con Before you go.

Rudy Zerbi ha lasciato Giacomo nel limbo, non sa se sospendergli la maglia quindi lo farà sapere prossimamente. Tutti i cantanti si sono esibiti due volte con coreografie e brani assegnategli in settimana e tranne quelli menzionati sopra sono stati tutti riconfermati.

