Amici 21, anticipazioni: sospese le maglie di Flaza e Inder

Amici 21, anticipazioni. Sospese le maglie dei cantanti Flaza e Inder, entrambe per comportamenti irrispettosi dei ragazzi.

Arrivano le ultime anticipazioni di Amici 21. Anche in questa puntata viene messa in evidenza la nuova, solida, autorità dei professori. Due nuove maglie, infatti, sono state sospese per comportamenti irrispettosi.

Stiamo parlando delle maglie di Inder e di Flaza. Il primo aveva appena convito Anna Pettinelli cantando Ho la gola secca, quando Maria De Filippi ha mandato in onda un video del ragazzo che non rispettava le regole della scuola.

La seconda, dopo aver cantato Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro, si è vista sospendere la maglia da Lorella Cuccarini per comportamenti irrispettosi, vanificando, di fatto, tutto il lavoro svolto.

Parlando invece di sfide, la puntata inizia con quella tra Mattia Zenzola e Claudia. Ad avere la meglio è l’allievo di Raimondo Todaro. Anche Christian vince la sua sfida. Si esibiscono poi Matt, Rea, Carola Puddu e poi si passa alla sfida di Luigi.

Ad avere la meglio è proprio quest’ultimo. Spazio poi alle esibizioni di Mattia, Dario, Albe, Elisabetta, Nicol e Tommaso. L’esibizione di Elisabetta non convince la Cuccarini, che decide di mandarla in sfida con una ragazza di nome Alessandra. LDA vince la sua sfida.

Ricordiamo, infine, che l’ospite della puntata sarà la cantante ed ex allieva della scuola Gaia Gozzi, che hapresentato il suo nuovo inedito Nuvole di zanzare.

