Amici 21, anticipazioni: Aka7even, ospite del serale?

Amici 21, anticipazioni serale 2 aprile. Un post su Twitter fa sperare i fan: Aka7even sarà presente al terzo serale del programma?

Arrivano le ultime anticipazioni della prossima puntata, la terza, del serale di Amici 21. Nella giornata di oggi ha fatto molto parlare il tweet di Aka7even sul suo profilo ufficiale: “Oggi si registra”, ha scritto il cantante.

Advertisement

Da Amici a Sanremo e ritorno, potremmo dire. Ricordiamo infatti che è stato proprio il talent di Maria De Filippi a lanciare il cantante napoletano nella scorsa stagione. Non abbiamo ancora la certezza della sua presenza ma le possibilità sono alte.

Per quanto riguarda il programma vero e proprio, il guanto di sfida più atteso è quello tra Serena e Carola lanciato da Alessandra Celentano sempre più convinta che la ballerina di Raimondo Todaro non abbia le qualità fisiche adatta per la sua idea della danza.

Guanto di sfida anche solo per Nunzio da parte della Celentano, scatenata in questa puntata: per lui una comparata con Leonardo. L’ultima sfida della serata dovrebbe essere quella lanciata da Rudy Zerbi per Alex.

Intanto i fan si chiedono se questa puntata vedrà finalmente anche Sissi in movimento: la ragazza, infatti, finora mai “toccata” dai professori avversari. Che sia arrivata finalmente l’ora di vederla in azione?

oggi si registra — Aka 7even (@Aka7evenreal) March 30, 2022

Rileggi le ultime anticipazioni di Amici 21.