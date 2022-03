Uomini e Donne, registrazione: Matteo ha scelto Valeria

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 26 marzo. Matteo Ranieri fa la sua scelta: è la corteggiatrice Valeria.

Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione del trono classico di Uomini e Donne, andata in scena sabato 26 marzo. In questa puntata assistiamo alla scelta finale di Matteo Ranieri, scelta che era ormai nell’aria, e che chiude quindi il suo trono.

Advertisement

Il tronista ha scelto la corteggiatrice Valeria. Grande commozione al centro dello studio con Matteo che spiega alla ragazza che aveva capito dal primo momento che sarebbe stata lei, alla fine, ad essere scelta.

Addirittura, spiga Matteo, fin dal primo bacio le sue idee si erano chiarite. Risposta affermativa da parte della ragazza, un “SI” convinto, molto emozionata dalla dichiarazione di Ranieri.

In molti si aspettavano questo epilogo, nonostante Valeria sia arrivata dopo rispetto alla rivale e ha passa, quindi, meno tempo con Matteo stesso. A proposito di Federica, l’altra corteggiatrice arrivata alla fine del percorso del tronista, era molto amareggiata.

La ragazza ha spiegato di sentirsi presa in giro, visto che in un’esterna Ranieri l’aveva portata con se a casa sua e quindi, secondo la sua visione, è stata presa in giro. Questo, soprattutto, visto che lui era già deciso a non scegliere lei alla fine.

Ricordiamo, inoltre, che Federica aveva deciso di andare via dal programma e il tronista l’aveva poi riportata indietro. Questo sicuramente ha contribuito a peggiorare la reazione della ragazza al momento della scelta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.