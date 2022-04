Amici 21, anticipazioni: chi saranno i prossimi eliminati?

Amici 21, anticipazioni. Il serale entra nel vivo, gli alunni diminuiscono e tutti si chiedono chi saranno i prossimi eliminati?

Arrivano le ultime anticipazioni di Amici 21. Il serale, dopo la terza serata, entra nel vivo: gli alunni diminuiscono e le squadre iniziano a mostrare le prime difficoltà. In attesa della registrazione della prossima puntata, prevista per giovedì 7 marzo, vediamo chi potrebbero essere i prossimi eliminati.

Partiamo da chi è rimasto: per la squadra di Pettinelli–Peparini sono rimasti, dopo l’esclusione di John Erik di sabato scorso, i soli Crytical e Albe per il canto, Dario per il ballo.

Il team Zerbi-Celentano può contare ancora su LDA, Carola, Luigi e Michele. Per quanto riguarda il team Cuccarini-Todaro, al momento è quello che può contare sul numero più alto di alunni: Aisha, Alex, Nunzio, Serena e Sissi.

Gli allievi che hanno convinto meno (ovvero quelli che hanno ottenuto pochi punti nelle prove), sono: Carola per il team Zerbi-Celentano, Aisha per la squadra Cuccarini-Todaro, Crytical e Albe per Pettinelli-Cuccarini.

Sono questi gli allievi che sono più vicini a lasciare il programma in questo momento. Ovviamente può succedere di tutto e le sorprese sono all’ordine del giorno ma secondo tutte le fonti sono questi 4 i più a rischio.

Anche per il prossimo serale sono previste 2 eliminazioni. Siccome il numero di ragazzi è sempre più basso le eliminazioni saranno sempre più dolorose sia per le squadre sia per il pubblico che è ormai affezionato ad ognuno di loro.

